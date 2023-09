Un barrage flottant installé sur l'Authie pour lutter contre l'immigration clandestine

La Baie d'Authie est située à cheval entre les départements du Pas-de-Calais et de la Somme, dans la région Hauts-de-France.

Les taxi-boats sont de plus en plus utilisés par les passeurs. Pour échapper aux opérations de contrôles au moment de la mise à l'eau des bateaux depuis les plages, les passeurs fixent rendez-vous à leurs "passagers" sur l’ensemble du trait de côte. Les migrants les y attendent, immergés jusqu’au torse dans l’eau froide. Les passeurs utilisent également ce mode opératoire le long des cours d’eau avant de prendre la mer.

ⓘ Publicité

Risque de noyade, d'hypothermie ou encore d'enlisement dans les vasières

Dans un communiqué commun, les préfecture de la Somme et du Pas-de-Calais précisent que "ces agissements des réseaux de traite d’êtres humains, uniquement motivés par l’appât du gain, font courir aux candidats à la traversée des risques de noyade, d’hypothermie ou encore d’enlisement dans les vasières. Ainsi, le 15 septembre 2023 à Equihen-Plage, une cinquantaine de migrants s’est jetée à l’eau pour monter à bord d’un taxi-boat parti de la baie d’Authie et déjà chargé de 10 personnes. L’une d’elle a été éjectée du bateau par les passeurs et sauvée de la noyade par les gendarmes." Depuis le début de l’année 2023, 21 évènements taxi-boats ont été recensés dans la baie d'Authie.

La navigation et les activités nautiques sont interdites sur l’Authie pendant 2 mois dans une zone de 200 mètres

Afin d’endiguer ce phénomène et dans un objectif prioritaire de protection des vies humaines, les services de l’État dans la Somme, en lien avec ceux du Pas-de-Calais, ont mis en place, au niveau du Pont à Cailloux sur l’Authie, un barrage flottant pour stopper les taxi-boats dans leur course vers le rivage.

En raison de la mise en place de ce dispositif, la navigation et les activités nautiques sont interdites par arrêté préfectoral du 21 septembre 2023 sur l’Authie dans une zone de deux cents mètres en aval de la passerelle du Pont-à-Cailloux.

Pendant 2 mois, la circulation (piétons ou engins) sur le domaine public maritime des berges de l’Authie est également interdite dans la zone représentée sur le plan. Cela concerne les communes de Conchil-le-Temple et Quend.