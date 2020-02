Un budget plus "serein" en 2020 pour le Département de la Loire

La majorité départementale n'est pas peu fière de présenter le budget primitif 2020 du Conseil départemental de la Loire. Un budget de 817,5 millions d'euros. "C'est le meilleur budget de la mandature", commente Hervé Reynaud, le vice-président en charge des finances.

Poursuite du désendettement

Le président du Département, Georges Ziegler, parle lui de sérénité mais aussi d'un budget "tourné vers l'avenir". En raison de la poursuite du désendettement de la collectivité. "Le désendettement c'est assurer à ceux qui nous suivront, qui nous succéderont, de pouvoir bénéficier des moyens nécessaires et suffisants pour mener la politique qu'il faudra mener au moment où ils prendront les commandes", détaille Georges Ziegler. Pour les chiffres, il explique que "depuis 2015, on a baissé le niveau de notre endettement de 29 millions d'euros". Et le ratio de désendettement de la collectivité est passé de 9,6 à 7 années entre 2019 et 2020.

Le Département de la Loire prévoit 87,7 millions d'euros d'investissement en 2020. "C'est 5,5 millions d'euros en plus", commente Georges Ziegler, qui rappelle que l'investissement n'est pas la mission première d'un département. C'est l'aide sociale, qui représente dans la Loire 64% du budget primitif 2020.