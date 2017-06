Un bureau de vote en moins faute d'assesseurs à Romans-sur-Isère ?

La municipalité du nord-Drôme lance un appel aux bonnes volontés pour accueillir les électeurs dimanche, au second tour des législatives. A cette heure, tous les bureaux de vote ne pourront pas ouvrir.

Inquiétude à Romans-sur-Isère pour le second tour des élections législatives

Il manque une quinzaine d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote dimanche prochain et l'un d'eux pourrait même ne pas ouvrir si cette situation persiste. Le maire, Marie-Hélène Thoraval, lance un appel aux bénévoles pour accueillir les votants de midi et demi à 18 heures : soit contrôler les cartes d’électeurs, soit faire signer les électeurs sur les listes d’émargements.

Lassitude des bénévoles ?

Cette pénurie d'assesseurs selon Marie-Hélène Thoraval est probablement due à plusieurs facteurs : des bénévoles qui assuraient les permanences et dont le candidat a été éliminé au premier tour se sont désistés pour le second. La multiplication des scrutins ( quatre dimanche de vote pour la présidentielle et les législatives ) engendre sans doute une certaine lassitude chez ceux qui tiennent les bureaux. Et puis la perspective d'un dimanche ensoleillé, qui plus est de fêtes des pères, n'incite peut-être pas à se mobiliser.

En tout cas, les bonnes volontés peuvent contacter Valérie Rongère en mairie au 04.75.05.51.34 ou par mail : vrongere@ville-romans26.frDéjà pour le second tour de la présidentielle, Romans-sur-Isère comme d'autres communes drômoises avaient eu du mal à trouver des assesseurs pour ouvrir tous les bureaux de vote .