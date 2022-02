Un bus de campagne de Marine Le Pen va sillonner la Sarthe début mars

Après le premier meeting de Marine Le Pen à Reims samedi dernier, 13 bus de campagne ont été affrétés pour sillonner les régions. Une semaine plus tard, ce samedi 12 février, son comité de soutien en Sarthe annonce le lancement de sa campagne dans le département. Il prévoit de tracter sur les marchés à l'aide d'un de ces bus. Il devrait sillonner la Sarthe durant la première quinzaine de mars.

Être visible

Une annonce faite à l'occasion d'un dîner organisé avec une cinquantaine de militants à Crannes-en-Champagne. "Quand vous allez faire vos courses sur un marché et que vous voyez un immense bus de 55 places floqué Marine Le Pen, ça fait vraiment de l'effet", explique Edwige Diaz, l'une des porte-parole de Marine Le Pen. "Il est très visible et donc les gens viennent nous parler et on peut développer le programme."

Le comité local du Rassemblement national © Radio France - Raphaël Cann

"L'idée est d'aller au plus près des électeurs, dans les territoires ruraux, pour dire qu'avec nous il n'y aura pas de France à deux vitesses", poursuit-elle. Des livrets thématiques résumant le programme de la candidate seront distribués, celui sur la santé risque d'être mis en avant. "Les Sarthois sont surtout touchés par la désertification médicale, c'est là que le bât blesse", résume Bruno Pinson, responsable des adhésions au sein du Rassemblement national en Sarthe.

Toujours pas assez de parrainages

"Il faut donner une ligne de carrière claire au personnel des hôpitaux, le respecter et mieux le rémunérer. Il faut aussi supprimer aussi les Agences Régionales de Santé qui ne servent strictement à rien, et mettre en place des chefferies de service au niveau des hôpitaux", énumère-t-il. D'autres thématiques seront mises en avant localement, comme la mobilité et la fiscalité sur le carburant ou encore la lutte contre les éoliennes.

Reste un enjeu en suspens pour la candidate : la question des parrainages. Ce jeudi 10 février, elle totalisait 274 signatures sur les 500 requises pour participer à la présidentielle. "On a une promesse et quelques personnes qui se disent favorables", précise Raymond de Malherbe, secrétaire du RN en Sarthe. "Beaucoup de maires sont défavorables au système actuel qui les oblige à donner leur nom et j'ai eu plusieurs maires qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas parrainer pour ne pas cautionner ce système." Il est également conseiller municipal de Marçon et pour le moment le seul élu sarthois à avoir donné son parrainage à Marine Le Pen.