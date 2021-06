Un candidat aux départementales dans le Loiret suspendu par le Rassemblement national pour des écrits racistes

Pascal Auger n'est plus candidat pour le Rassemblement national dans le canton de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin dans le Loiret. Le parti de Marine Le Pen a pris cette décision ce mardi après que nos confrères de la République du Centre aient publié des messages à caractère raciste ou insultant publiés par Pascal Auger sur son compte Twitter.

Des écrits racistes

Le candidat, un retraité de 65 ans, a notamment estimé que la France est "une colonie africaine" ou eu des propos insultants à l'égard des Algériens. Ce jeudi soir, le compte Twitter de Pascal Auger a été supprimé. Et la décision de suspendre l'investiture RN a été prise "en quelques heures ce jeudi par le siège du parti", assure le Rassemblement National 45.

Compte Twitter Pascal Auger - Capture d'écran Twitter

"Au regard des propos intolérables tenus sur les réseaux sociaux par Monsieur Pascal AUGER, le Rassemblement National procède à la suspension immédiate de sa qualité de membre du RN dans l'attente de son passage devant la commission de discipline. Nous retirons donc notre investiture à ce candidat aux élections départementales sur le canton de Fleury-les-Aubrais. Par conséquent, à dater de ce jour, ce dernier n'est plus autorisé à faire campagne ou à s'exprimer pour le Rassemblement National", écrit le délégué départemental du RN dans le Loiret Cyril Hemardinquer.

Le RN ne cautionne pas ce genre de propos"

Joint par France Bleu Orléans, ce dernier, lui aussi candidat aux élections départementales (à Courtenay) et régionales qui se tiennent le même jour, explique que, "comme pour tout candidat, nous avions vérifié les réseaux sociaux de Pascal Auger, que je connais, et jamais il n'avait tenu à l'oral ou à l'écrit de propos racistes, je suis très surpris". Cyril Hemardinquer assure : "Je ne cautionne pas ce genre de propos. On a trop de respect pour l'être humain, la condition humaine, donc on ne peut pas tolérer tout propos discriminatoire, raciste ou autre, même sous couvert d'humour. C'est très clair."

Cyril Hemardinquer, tête de liste du Rassemblement National dans le Loiret pour les élections régionales et candidat aux départementales à Courtenay. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Le patron du parti de Marine Le Pen dans le Loiret ajoute que s'il était élu, Pascal Auger ne serait pas un élu du RN. Mais quid de sa binôme, candidate en même temps que lui, Angélique Gay ? "Elle n'y est pour rien, elle ne peut pas être suspendue pour des propos qu'elle n'a pas tenus et ne cautionne pas". Sauf que pour l'électeur, il sera compliqué de dissocier Pascal Auger et sa binôme qui seront sur le même bulletin de vote le 20 juin prochain : "Ce n'est pas moi qui fixe les règles de l'élection", répond M. Hermardinquer, "si vous avez une solution, dites le moi mais je n'en ai pas. En tout cas, nous suspendons toute notre campagne sur ce canton, c'est clair."