Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle, vient soutenir la maternité de Remiremont

Le candidat à l'élection présidentielle Jean Lassalle est venu apporter son soutien aux défenseurs de la maternité de Remiremont ce jeudi 23 février. "Il faut organiser la résistance", selon le député des Pyrénées Atlantiques qui a mené un combat similaire dans sa circonscription.

Ils partagent le même prénom, affectionnent le port du béret et défendent "l'esprit des montagnes". Le premier a apporté son parrainage au second. Jean Hingray, maire de Remiremont (Vosges) et Jean Lassalle, député des Pyrénées Atlantiques (non-inscrit) et candidat à l'élection présidentielle, se rejoignent aussi sur la défense des services publics de proximité. En l'occurrence, sur la défense de la maternité de Remiremont, menacée depuis quelques mois par un projet de l'ARS (Agence régionale de santé) de regroupement avec la maternité d'Epinal à l'horizon 2020.

Jean Lassalle est venu visiter et soutenir l'établissement romarimontain ce jeudi. Lui qui s'est illustré par une grève de la faim ou encore un chant en Occitan à l'Assemblée nationale estime légitime le combat de Jean Hingray : "J'ai connu le même combat dans mon propre territoire, j'ai eu la chance de sauver mon hôpital et ma maternité".

Depuis la loi Bachelot, qui a institué les Groupements hospitaliers de territoires, tout ce qui est autour doit disparaître. C'est l'effet de massification : plus c'est grand et mieux ça vaut. Sauf que la dame qui attend un bébé, commence à avoir des douleurs et sait qu'elle a 1h - 1h30 de trajet, trouve le temps un peu long ! Il faut organiser la résistance autour du maire de Remiremont" - Jean Lassalle

Le centriste Jean Hingray, élu maire en novembre dernier, s'est engagé pendant sa campagne électorale à ne pas signer le "projet médical partagé" de l'ARS. "Je ne veux pas rompre le dialogue avec l'Agence régionale de santé mais je ne veux pas ce projet en l'état. Je souhaite que des modifications soient apportées dans le sens des patients, des mamans qui accouchent à Remiremont, qui viennent de la Haute-Saône, des portes de l'Alsace". L'élu rappelle que la maternité de sa ville assure 800 accouchements par an alors que celle d'Epinal en réalise 530.

Tout laisse à croire malheureusement que notre maternité disparaîtrait au profit de celle d'Epinal et c'est le coeur de notre combat" - Jean Hingray

Jean Hingray va lancer une consultation de ses habitants le mois prochain pour accentuer la mobilisation. Avec d'autres élus du massif, il entend aussi obtenir un rendez-vous auprès de la ministre de la Santé, Marisol Touraine.