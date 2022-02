"Un carcan clanique et nauséabond" : le président de la fédération LR de la Sarthe claque la porte

Elu à la surprise générale en 2018, Maxime Meunier annonce ce lundi 28 février qu'il mettra un terme à ses fonctions de président de la fédération Les Républicains de la Sarthe au soir du premier tour de la présidentielle. Dans un communiqué cinglant, il évoque le "fonctionnement clanique et opportuniste des vieux partis politiques, qui n’ont pas su ou voulu évoluer". Joint par France Bleu Maine, Maxime Meunier indique au sujet de la campagne de Valérie Pécresse qu'il "n'y croit plus" et confirme qu'il changera radicalement de vie après la présidentielle.

Souvent incompris et même malheureux

"On est toujours dans une critique systématique, que ce soit de nos adversaires ou du président en place, et je crois que les Français n'attendent plus ça aujourd'hui", explique Maxime Meunier à France Bleu Maine. "Toute cette campagne : Zemmour, Marine Le Pen, Poutine... Les Français ont bien plus peur de la guerre aux portes de l'Europe que des petites tambouilles politiques où on critique son adversaire et ou on fait des photomontages". Maxime Meunier affirme avoir été "souvent incompris et même malheureux", un sentiment mis en exergue par la campagne de Valérie Pécresse dit-il : "Il y a un carcan très clanique et parfois nauséabond, qui se ressent dans les propositions et dans la façon dont on aborde la campagne".

Sur le plan local, le président de la fédération LR de la Sarthe évoque "l’impossibilité à faire oublier les antagonismes propres à notre fédération et sur les difficultés à faire changer les mentalités de nos élus au sens large", qui ont conduit chez le jeune militant de 31 ans à une grande "lassitude". "J’ai en effet aujourd’hui le sentiment de devoir forcer ma nature pour porter mes convictions et représenter ce parti, quand on daigne me laisser un peu de place".

Faire de la politique "autrement"

Maxime Meunier explique à France Bleu Maine qui a choisi d'officialiser sa décision dès maintenant pour laisser le temps à la fédération de se réorganiser sans qu'il y ait de "vacance du pouvoir" au soir du premier tour. Il précise que la Sarthoise Christelle Morançais, vice-présidente de LR et présidente de la région Pays de la Loire, a été informée dimanche matin de sa décision.

Il indique qu'il fera ensuite de la politique "autrement" par ses choix stratégiques de chef d'entreprise, puisqu'il a décidé de renoncer à son métier de banquier pour travailler en famille "dans un secteur qui m’est cher, celui de la boulangerie-pâtisserie".