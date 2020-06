Un casino à Nancy dans le cadre du plan de relance ?

Nancy s'est engagé à devenir une ville thermale à l'horizon 2023. Le projet plus large de développement touristique pourrait s'accompagner par la construction d'un casino au centre-ville; C'est l'idée de Laurent Hénart, maire sortant et candidat à sa propre succéssion.

Si le projet aboutit, Nancy sera bientôt une ville thermale et même "la plus grande de France" comme aime à le répéter André Rossinot.

Le président sortant de la Métropole estime que c'est le plus grand projet qui sera mené à Nancy après celui de la rénovation de la place Stanislas "nous serons en quelques sortes le Baden-Baden de l'Est de la France" dit-il. Or dans son projet initial, André Rossinot n'avait pas intégré la construction d'un casino comme cela est le cas dans les principales villes thermales de France mais les temps ont changé et la crise sanitaire est passé par là d'où l'idée de Laurent Hénart, maire de Nancy et candidat à sa propre succession de relancer les investissements "Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement nous demande de lui faire remonter nos projets. Et nous, avec Grand Nancy Thermal et plus globalement avec notre projet de développement touristique, nous pourrions obtenir l'autorisation d'avoir un casino. La législation actuelle ne le permet pas mais le gouvernement pourrait la faire évoluer".

Un casino à la place de la caserne des pompiers

L'idée de Laurent Hénart est de construire ce casino dans le quartier Nancy Grand Coeur qui est en cours d'aménagement "Il faut dissocier le casino du projet de Nancy Thermal" explique le maire sortant "le nouvel équipement s'inscrirait plus dans le cadre du développement touristique et économique au même titre que le centre Prouvé ou la gare. La caserne des pompiers située boulevard Joffre va déménager. On pourrait très bien envisager le casino à cet endroit et cela fera l'objet d'une concertation avec les habitants du quartier."

Un outil de plus dans le rayonnement de la Métropole

Pour Laurent Hénart, ce casino dans la ville a plusieurs avantages dont celui de renflouer les caisses de la collectivité "c'est de l'activité et des emplois mais c'est aussi une taxe supplémentaire pour la collectivité avec laquelle elle peut financer des services publics et en plus les casinos sont obligés d'affecter une partie de leurs bénéfices à des actions culturelles, il y a donc un intérêt ".