Un centre de supervision urbain à la mairie de Pessac, pour surveiller en direct les caméras de la ville

La mairie de Pessac met l'accent sur la sécurité. Huit mois après les incidents dans le quartier de La Chataigneraie le soir du Nouvel An, les nouveaux locaux de la police municipale doivent être inaugurés mercredi 15 septembre. Uu sein de l'hôtel de police, c'est un centre de supervision urbain (CSU) qui va entrer en vigueur. Il permettra de surveiller en direct les caméras de la commune.

Agir plus vite et plus efficacement

Dans une salle sécurisée de l'hôtel de ville de Pessac, trois bureaux, munis de deux ordinateurs chacun, et d'un joystick. Face à eux, un mur d'écrans, dix télévisions au total, connectées en direct aux différentes caméras de la commune. C'est comme ça que se présente le futur centre de supervision urbain. Les trois agents pourront ainsi vérifier en direct ce qui se passe dans les rues, et zoomer ou modifier l'angle de la caméra en direct, afin de prévenir tout de suite les patrouilles de police municipale sur le terrain.

"Avant, on visionnait les images à posteriori" explique Serge Helaudais, directeur de la sécurité, de la sûreté et de la prévention à la mairie de Pessac, en charge de la police municipale. "Le lundi, on nous prévenait d'un délit survenu samedi par exemple, et on regardait les images : sauf que selon l'angle, parfois on pouvait avoir une immatriculation, ou identifier un individu, parfois non. Avec le CSU, nous serons plus efficaces pour prévenir les patrouilles."

Trois agents ont donc été formés à cette tâche, dont un recruté en externe. Ils seront mobilisés de 8h30 à 1 heure du matin, des horaires qui pourront être étendus lors d'événements particuliers, comme la Fête de la musique par exemple.

Le coût de ce CSU est estimé à 70.000 euros.

Pas de rapport avec les incidents du Nouvel An

Serge Helaudais le précise, cette mise en place du CSU n'a pas de rapport avec les incidents du Nouvel An dans le quartier de la Châtaigneraie. "C'est la suite logique de l'installation des caméras qui a débuté en 2014. Le nombre de caméras augmente, elles ont prouvé leur utilité, et ce CSU va permettre d'être plus efficace pour la sécurité des habitants."

Actuellement, une trentaine de caméras sont présentes sur la commune : dans le centre-ville, au Bourghail, dans le quartier de la Châtaigneraie et du Haut-Livrac. Cette année, une dizaine va être ajoutée entre le secteur de l'alouette jusqu'au château Haut-Brion.