Un centre anti-violences conjugales ouvre à Limoges : "le nouvel axe prioritaire" pour Elizabeth Moreno

Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances était l'invité de France Bleu Limousin ce jeudi matin.Elle est en visite à Limoges toute la journée.

L'annonce avait été faite fin octobre 2020. Parmi les 16 centres dédiés à la prise en charge des personnes violentes ouverts en France, l'un d'entre eux est implanté à Limoges. L'ouverture de ces espaces fait partie "du nouvel axe prioritaire" du gouvernement pour lutter contre les féminicides, indique ce jeudi matin Elizabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité Homme-Femme, invité de France Bleu Limousin.

Faire en sorte "que les agresseurs comprennent leurs actes"

La ministre se rend à Limoges ce jeudi 4 février afin de promouvoir ce centre. "Nous avons constaté que les violences conjugales ou intrafamilales ont augmenté pendant le confinement" a rappelé Elizabeth Moreno. Les femmes sont les premières victimes de ces violences : 90 000 viols perpétrés chaque année dans le pays, plus de 200 000 femmes violentées. "Nous nous étions occupés des femmes grâce notamment au Grenelle des violences conjugales. Mais, lors de ce grenelle, on s'est dit qu'on ne s'occupait pas des auteurs de violences. Ils ont besoin d'être réinsérés dans la vie et de prendre conscience de leurs actes" estime la ministre.

A Limoges, le projet est porté par l'ARSL, Association de réinsertion sociale du Limousin, qui a déjà une solide expérience dans ce domaine. En moyenne, l'ARSL prend en charge chaque année 200 conjoints violents en Haute-Vienne.Mais, si les associations se réjouissent d'une telle annonce, elles s'inquiètent sur le manque de moyens consacrés au fonctionnement de ces sites."Je sais combien les moyens sont importants" a souligné la ministre. "On a obtenu, quand je suis arrivé aux responsabilités, une augmentation de 40% de notre budget pour les aider à sortir le pays de ce fléau."

90 féminicides en 2020, c'est encore trop

Le centre basé à Limoges aura une vocation régionale et couvrira six départements : la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse, ainsi que La Vienne, Les Deux-Sèvres et la Charente. Pour la ministre, ces dispositifs "portent leurs fruits." Le chiffre du nombre d'homicides conjugaux est passé de 146 à 90 durant l'année 2020, selon les chiffres donnés sur France Bleu Limousin par Elizabeth Moreno. "Mais même un féminicide, c'est un féminicide de trop. Donc on ne lâchera pas. C'est toute la société qui doit se charger de ce problème".

Elizabeth Moreno restera toute la journée à Limoges. Elle rencontrera notamment des bénéficiaires de l'opération "Un jeune une solution". Elle se rendra également dans les locaux du réseau Alliage où elle assistera à un cours de formation en langues étrangères.