Un cinquième mandat pour Philippe Martin à la tête du conseil départemental du Gers

Et de cinq mandats pour Philippe Martin. Il vient d'être réélu ce jeudi à la tête du conseil départemental du Gers. Comme du côté de la Haute-Garonne, il n'y avait pas beaucoup de suspens pour l'élu du canton Baïse Armagnac. Il reste à son poste avec 22 voix contre 12 pour Isabelle Tintané du groupe "Le Gers autrement".

Un projet ambitieux

Depuis 1998, l'homme de gauche âgé aujourd'hui de 67 ans, est à la tête du département du Gers. Sauf que cette fois, c'est la dernière. Il ne se représentera pas. Alors ce jeudi, Philippe Martin a pris le temps de remercier les conseilleres et conseillèrs installés face à lui. "En me portant une nouvelle fois, à la présidence de notre assemblée départementale, vous vous êtes fait l'écho de la confiance des Gersoises et des gersois. Notre liste dispose d'une majorité claire, cohérente, unie autour d'un projet. Ce nouveau mandat, nous permettra de mener à bien les ambitions que nous avons affichées, avec par exemple, et dès la semaine prochaine, le lancement de la campagne visant recruter des médecins salariés dans le Gers", précise le président tout juste réélu.

Très rapidement, le président de département a mis un point d'honneur à expliquer les détails de sa nouvelle mandature. "Il nous appartient, élus de la majorité comme élus de l'opposition, de déterminer la part que nous voulons prendre dans la mise en oeuvre d'un projet départemental qui répond aux enjeux de demain : le déploiement de la fibre pour tous, le salariat de médecin pour qu'aucun territoire n'en soit dépourvu, le développement des circuits court pour accompagner nos agriculteurs et producteur, la poursuite du désenclavement de notre territoires notamment à l'ouest , le développement des pistes cyclable, la création d'un village Alzheimer gersois et le renforcement de la démocratie citoyenne avec entre autre le budget participatif. J'y ajoute une ambition particulière,l'action sociale et la solidarité", ajoute Philippe Martin.

Lutter contre l'abstention

Pour conclure sa prise de parole, Phillipe Martin est revenu sur le taux de participation très faible lors des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin. "J'aborde cette mandature avec une autre préoccupation, celle de l'essoufflement de notre démocratie représentative. Notre département n'a pas échappé au phénomène de l'abstention avec 55.1% au premier tour et 55.4% au second tour des élections régionales, départementales et régionales. J'ai conscience que cette lente dégradation menace les fondements de notre République. Nous ne pouvons rester inertes. J'ai le sentiment que cette abstention record est moins le reflet d'un désintérêt que celui d'une déception à l'égard du fonctionnement de notre démocratie. Nous nous devons de susciter de nouveau l'intérêt des citoyens en ouvrant la voie au renouvellement de nos pratiques et de notre façon de dialoguer avec les citoyens".