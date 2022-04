Présidentielle : un collectif d'élues de Sérignan, Sauvian et Valras-Plage mobilisé contre l’abstentionnisme

Des élues de Sauvian, Sérignan et Valras-Plage (Hérault) appellent à un grand rassemblement ce mardi pour lutter contre l'abstentionnisme au second tour de la présidentielle et pour contrer Marine Le Pen. Six abstentionnistes sur dix étaient des femmes au premier tour.

Quelque 12,8 millions d'électeurs ne se sont pas rendus aux urnes au premier tour de l'élection présidentielle dimanche 10 avril. Le record d'abstention de 2002 n'a pas été atteint mais reste néanmoins très élevé : 26% des inscrits sur les listes électorales se sont abstenus. Il s'agit du deuxième plus haut niveau d'abstention depuis l'élection présidentielle de 2002, il y a vingt ans permettant à Jean-Marie Le Pen d'accéder au second tour. Jacques Chirac avait été réélu grâce au front républicain.

Cette année, les femmes ont moins voté que les hommes. C'est pour cette raison qu'un collectif d'élues se mobilise dans le sud Biterrois. Ces femmes, adjointes ou conseillères municipales à Valras, Sérignan et Sauvian, appellent à un sursaut républicain. En ligne de mire, la montrée de l'extrême droite.

La participation des femmes aux élections, un enjeu de société

Ce collectif, surnommé "Le cri des sirènes" souhaite convaincre les abstentionnistes de se rendre aux urnes ce dimanche 24 avril à l’occasion du second tour de l'élection présidentielle. Six abstentionnistes sur dix étaient des femmes au premier tour, selon une enquête BVA.

"Ce droit de vote pour les femmes n'a pas 100 ans" dixit Roselyne Pesteil, adjointe en charge de l'action sociale à Sérignan. "Les femmes qui ne votent pas n'ont pas saisi l'importance de le faire. C'est un moment privilégié qu'il faut saisir".

Le collectif appelle à un grand rassemblement ce mardi à 19h sur le parvis de la mairie de Sauvian (parvis Arnaud-Beltrame). Le taux d'abstention de 23% à Valras, a été plus faible dans les deux autres communes. Mais dans le Biterrois, Marine Le Pen arrive en tête dans les deux tiers des communes de l'ouest héraultais.

"Ne pas voter, c’est du seul point de vue des femmes, un recul des droits fondamentaux."- le collectif

Ce mardi Le cri des sirènes s'exprimera publiquement :

"Nous, femmes et engagées, appelons toutes les femmes et tous les hommes sensibles à notre cause à se mobiliser contre l'abstention au second tour de l'élection présidentielle. Parce que nous sommes des femmes, nous savons qu'il a fallu arracher de haute lutte tous nos droits, à commencer par le droit de vote. Parce que nous sommes des femmes, nous luttons pour l'universalité de nos droits, au-delà de nos différences politiques. Parce que nous sommes des femmes, nous savons combien nos acquis si difficilement gagnés sont fragiles. Parce que nous sommes des femmes, nous n'ignorons pas le mouvement mondial de régression du statut des femmes et de leurs droits. C'est donc cette voix féministe mais aussi de progrès que nous souhaitons faire entendre aujourd'hui."

''Dans beaucoup de domaines, les femmes ont tendance à ne pas se sentir légitimes précise Cathy Cianni, conseillère municipale en charge des finances à Sérignan. "Elles pensent que ça ne sert à rien."

"Nous avons conquis ce droit difficilement, on n'a pas le droit de le galvauder"- Cathy Cianni,

"Au-delà de nos différentes sensibilités politiques, nous appelons à la mobilisation contre l'abstention !"- le collectif

Au premier tour de la présidentielle, un quart des électeurs était parti en week-end, d'autres étaient en vacances ou tout simplement désintéressés par la politique. Selon une récente enquête, plus de 80% d'entre eux s'étaient déjà abstenus en 2017. Le profil type de l'abstentionnisme est jeune et issu des classes populaires. Il vit dans une petite ville ou alors dans une très grande agglomération.

À Sérignan, le taux d'abstention était de 20,2%. Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle avec 38% des suffrages. Emmanuel Macron en seconde position avec 19 % des voix.

À Valras-Plage : le taux d'abstention était de 23,2%. Marine Le Pen y est aussi arrivée en tête avec 40,4 % des suffrages. Emmanuel Macron en deuxième position (22,4% des voix).

C'est à Sauvian que le taux d'abstention est le plus faible. (18,7 %). Marine Le Pen est là aussi arrivée en tête avec 38,7% des suffrages, Emmanuel Macron était en seconde position avec 20,5% des voix.