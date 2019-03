Un collectif dénonce un harcèlement sexiste et sexuel à l'Assemblée nationale

"Chair collaboratrice", un collectif de salariées du Sénat, des ministères, des collectivités territoriales et de l'Assemblée nationale dénoncent un harcèlement sexiste et sexuel au Palais Bourbon, les résultats d'un questionnaire envoyé aux collaborateurs a l'appui.

Assemblée Nationale, Paris, France

Selon le collectif "Chair collaboratrice", le harcèlement sexiste et sexuel est répandu à l'Assemblée nationale. Sur son site, le collectif créé en octobre 2016 après "l'affaire Denis Baupin" se présente comme étant "plusieurs femmes qui travaillons à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans des ministères et collectivités territoriales."

Pour appuyer cette affirmation, le collectif a envoyé un questionnaire par mail aux salariés du Palais Bourbon. Sur les quelques 2.000 collaborateurs à Paris et en circonscription, 137 personnes y ont répondu. Les deux tiers sont des femmes.

D'après ces résultats, une femme travaillant à l'Assemblée nationale sur cinq dit avoir été victime d'avances sexuelles non souhaitées. Une sur six déclare qu'on lui a touché "seins, fesses ou cuisses" contre son gré.

Plus largement, une collaboratrice sur deux affirme avoir été victime de blagues sexistes ou sexuelles dans le cadre de son travail ou de propos sur son apparence ou sa vie personnelle. Une sur trois déclare avoir subi des injures sexistes ou des attitudes insistantes et gênantes, comme des regards ou le mime d'actes sexuels.

Une omerta sur ce problème selon le collectif

Parmi ces femmes, un tiers disent n'en avoir parlé à personne. "C'est révélateur d'une certaines omerta" déclare une membre du collectif. Elles "peuvent craindre pour leur emploi" souligne Andréa Khoshkhou, également membre de Chair collaboratrice, durant son audition ce mercredi par le groupe de travail dédié au statut des collaborateurs.

Elle a également souligné certaines "particularités" du métier : une clause de loyauté les lie au député employeur, le travail de nuit est fréquent et certains bureaux "font office de chambres" autour du Palais Bourbon.

Pour lutter contre cette situation, le collectif demande "le gel de la clause de loyauté en cas de dénonciation de situation de harcèlement", "la mise en place d'une cellule d'écoute indépendante", et "la possibilité de saisine du procureur par cette cellule dès accord de la victime".

La création d'une telle cellule avait déjà été préconisée en janvier par le déontologue de l'Assemblée nationale. Ce dernier juge "insuffisant" le dispositif de prévention et de lutte contre le harcèlement moral et sexuel.