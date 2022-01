Un comité de soutien pour la réélection d'Emmanuel Macron se créé dans le Cher

La création de ce comité de soutien a été officialisé ce samedi après-midi à Bourges. Le député LREM du Cher, François Cormier-Bouligeon, en prend la tête. À moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle (dimanche 10 avril), la candidature d'Emmanuel Macron ne fait peu de doute. Pourtant, aucune annonce officielle n'a encore été faite. "Donc nous prenons l'initiative pour lui dire que nous souhaitons sa réélection. Nous réagissons par rapport à ce que nous entendons au contact des habitants dans le département du Cher", justifie François Cormier-Bouligeon.

Des actions concrètes sont prévues dans les prochaines semaines : des réunions de travail, des rencontres avec des citoyens... "Nous voulons échanger pour faire remonter des idées au niveau national. Et nous voulons débattre du bilan depuis cinq ans et nous considérons que la France est plus forte aujourd'hui qu'en 2017 sur les questions de santé, d'économie et de sécurité", souligne le député LREM du Cher, qui ne s'est pas non plus encore exprimé sur ses intentions pour les élections législatives.

François Cormier-Bouligeon explique qu'Emmanuel Macron "souhaite être président de la République jusqu'au dernier quart d'heure" pour gérer la crise sanitaire et la présidence de la France à la tête de l'Union européenne pour les six prochains mois. Est-ce à dire que le député ne veut pas gérer son mandat jusqu'au bout ? "Rassurez-vous, je compte bien être député jusqu'à la dernière minute auprès de mes concitoyens et à l'Assemblée nationale", répond le député. "Mais les journées font 24 heures. On peut donc être à la fois député et aussi citoyen engagé et organiser ce soutien au président de la République en vue de la campagne présidentielle. On peut et on doit faire les deux. L'activité démocratique est essentielle et je ferai les deux", conclut François Cormier-Bouligeon.