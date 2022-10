"Un comportement de voyou" : le SMD3 porte plainte contre un maire de Dordogne

L'histoire pourrait faire sourire, si le sujet n'était pas aussi électrique en ce moment en Dordogne. Le président du syndicat des déchets de la Dordogne (SMD3) a porté plainte contre le maire de Saint-Cyprien en Périgord noir, pour dépôt illégal d'ordures. Pascal Protano accuse Christian Six d'avoir volontairement déposé des poubelles autour des points d'apport volontaires de sa propre commune.

Le camion municipal dépose des poubelles

"Je le soupçonne fortement d'avoir déposé des sacs devant les bornes pour faire croire qu'on ne fait pas le travail. Je le soupçonne tellement que j'ai des photos de son camion municipal en train de déposer les sacs devant les bornes", dénonce Pascal Protano qui est allé déposer plainte à la gendarmerie de Lalinde ce vendredi 28 octobre au matin.

L'incident ne tombe pas au hasard. La commune est passée en début de semaine du ramassage en porte-à-porte des poubelles, avec le camion du SMD3 qui passe devant chaque maison, au ramassage en points d'apports volontaires. Selon le maire, le changement de système s'est fait lundi alors qu'il aurait du se faire depuis un mois, sans prévenir les habitant. Christian Six assure avoir demandé la tenue d'une réunion publique d'information.

Le maire a reçu la visite des gendarmes ce vendredi en fin de matinée, et il leur a donné ses explications : "Le SMD3 a arrêté le ramassage en porte-à-porte du jour au lendemain, et sans prévenir personne, ni la mairie, ni les habitants. Les gens ont donc déposé leurs poubelles devant leur porte. Je ne pouvais pas les laisser dans les rues ! Je les ai chargées dans le camion de la commune et je les ai déposées devant les containers pour que le SMD3 puisse les récupérer, c'est leur travail !"

Quand on pose la question aux habitants pourtant, beaucoup répondent être au courant du changement dans le ramassage depuis des semaines. Mais ils ne veulent pas le dire au micro : "On ne veut pas fâcher le maire", lâche une riveraine. Pascal Protano assure de son côté que les habitants ont reçu des courriers pour les informer. Il dénonce un "comportement de voyou" de la part du maire du village.

Une seconde plainte pour vol de containers

Le président du SMD3 a déposé une seconde plainte contre Christian Six, pour le vol d'une quarantaine de containers que le SMD3 devait installer sur la commune : "Il a séquestré nos bornes quand on devait les implanter, j'ai dû le faire constater par un huissier. On a dû installer d'autres bornes sur la commune. Il prétexte que je n'ai pas voulu faire de réunion publique, que je ne l'ai jamais rencontré. Je crois que c'est le maire que j'ai le plus rencontré de Dordogne".

Le maire de Saint-Cyprien, là encore, apporte une réponse. Selon lui, il retient en otage les containers sur un terrain communal du village, pour forcer le SMD3 à terminer les travaux d'installation des points d'apport volontaires. Il manque selon lui trois points d'apport volontaire sur la commune qui ne sont pas installés, pour 14 autres qui fonctionnent. Le maire assure qu'il ne rendra pas les containers tant que les travaux ne seront pas terminés.

"Je n'ai rien contre le SMD3", assure Christian Six. "Ce que je dis, c'est que je subis, et les gens de Saint-Cyprien ont subi le SMD3, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit".