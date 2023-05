Un concert de casseroles pour la venue d'Edouard Philippe au Mans chez Bulle

Edouard Philippe n'a pas échappé à sa "casserolade" lors de sa visite au Mans ce mardi 9 mai 2023. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron était à la librairie Bulle pour présenter l'adaptation BD de son roman "Dans l'ombre" écrit à avec son conseiller et député européen Gilles Boyer. Cette fiction politique montre les coulisses d'une campagne présidentielle. Un univers impitoyable où se mêlent coups bas, trahisons et manipulations pour atteindre les plus hautes sphères du pouvoir.

ⓘ Publicité

Mais pour accueillir l'ancien premier ministre, il n'y avait donc pas que des lecteurs mais aussi des électeurs opposés à la réforme des retraites. ls étaient une vingtaine de manifestants.. derrière des barrières en bas de la rue Saint Martin fermés par les forces de l'ordre. Ce que dénonce Julien Cristofoli du syndicat d'enseignants Snuipp : "On est en démocratie, normalement on doit pouvoir manifester notre opposition et notre désaccord dans l'espace public et le cadre républicain. Et bah non, visiblement. C'est pour moi une grande inquiétude et une grande colère. Pourquoi le pouvoir se permet de barricader les rues ? On avait Emmanuel Macron qui était tout seul sur les Champs Elysées, maintenant on a un ancien Premier ministre qui est tout seul dans sa rue. Cela va durer longtemps tout ça là ?".

Une vingtaine de manifestants à la réforme des retraites ont accueilli bruyamment Edouard Philippe au Mans, ce mardi 9 mai 2023 © Radio France - Julien JEAN

Contraints de rester à bonne distance, ils étaient donc peu visibles mais très bruyants à l'arrivée d'Edouard Philippe qui dans le contexte actuel s'attendait à cet accueil. "Je ne suis pas surpris qu'il y ait un peu de bruit et après tout, vous savez en France, les gens qui ne sont pas d'accord ont le droit de le dire et de manifester, c'est une liberté constitutionnelle". Mais pas question d'aller rencontrer les manifestants et de parler de la réforme des retraites. "Il ne vous aura pas échappé que je ne suis plus Premier ministre" ajoute Edouard Philippe venu pour "parler uniquement de bande dessinée", même si la sienne traite en l'occurrence de politique.