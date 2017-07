Un conseil municipal franco-allemand se réunit pour la première fois à Nancy

Jumelée depuis 62 ans à Karlsruhe, Nancy a accueilli ce dimanche 2 juillet les élus municipaux germanophones pour un premier conseil municipal franco-allemand.

Cinquante-deux élus autour de la table, deux maires, deux traductrices. C'est un conseil municipal très particulier qui s'est déroulé ce dimanche 2 juillet à l'Hôtel de Ville de Nancy. En effet, il mélangeait pour la première fois les conseillers municipaux de la ville de Nancy et ceux de la ville de Karlsruhe, de l'autre côté du Rhin.

Une minute de silence

C'est notre plus ancienne ville jumelée, et donc c'est très intéressant de savoir, chacun dans notre domaine, comment nos [homologues allemands] travaillent" - Emmanuelle Euvrard, adjointe à la jeunesse et aux sports à la Ville de Nancy.

L'adjointe municipale à la Ville de Nancy Emmanuelle Euvrard-Peureux, chargée de la jeunesse et des sports. Copier

On est des villes de taille similaire, on est assez proches géographiquement donc il faut se dire que c'est toujours des bonnes choses à partager et à apprendre. Et ça montre l'importance du lien et la force du rapprochement".

Les deux maires, Laurent Hénart et Franck Mentrup ont ouvert la réunion avec un discours d'introduction et une minute de silence en hommage au président allemand Helmut Kohl, et à l'ancienne ministre Simone Veil, deux personnages qui étaient profondément pro-européens.

En ouverture de ce 1er Conseil municipal Franco-allemand, minute de silence en mémoire de deux personnalités (1/2) pic.twitter.com/qVbodhHWj5 — Laurent Hénart (@LaurentHenart) July 2, 2017

Des politiques publiques communes

Puis les élus municipaux se sont regroupés par ateliers de travail, autour de leurs compétences respectives. Economie, jeunesse, sport, culture... tous ces thèmes ont été abordés, les conseillers ont pu échanger sur leurs manières de travailler. Les deux maires espèrent ainsi voir naître des politiques publiques communes :

Cela apporte une coopération mutuelle et une connaissance de nos manières de travailler. Cette structure facilite aussi les échanges afin de mettre sur les rails, des projets partagés" - Franck Mentrup, maire de Karlsruhe.

Les deux maires, Laurent Hénart et Franck Mentrup, se félicitent de ce premier conseil municipal. Copier

"Il y a des choses que chaque villes fait, dont l'autre peut s'inspirer. On travaille par exemple sur une pépinière culturelle et créative à Nancy. Karlsruhe en a imaginé une ; qui fonctionne déjà" - Laurent Hénart, maire de Nancy.

La date du prochain conseil franco-allemand n'a pas encore été fixé. Mais selon Laurent Hénart, il se déroulera à Karlsruhe.