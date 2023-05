Un conseil municipal très agité à Saint-Étienne, des manifestants envahissent la séance

Au lendemain d'un conseil municipal particulièrement agité à Saint-Étienne, le maire Gaël Perdriau, est notre invité ce mercredi, de 7h45 à 8 heures. Pour ce premier conseil municipal depuis la mise en examen du maire , dans le cadre de l'affaire de chantage à la vidéo intime à la mairie, l'opposition a à nouveau réclamé la démission de Gaël Perdriau. Le premier élu stéphanois est resté sur la même ligne que lors des conseils précédents, en appelant à laisser la justice se prononcer.

Les enfants de Gilles Artigues à nouveau présents

Gaël Perdriau, qui n’hésite pas à rappeler les propos d’Emile Zola dans l’affaire Dreyfus : "on en est là, la vérité est en marche et rien ne peut plus l’arrêter". Ce qui a valu quelques rires dans la salle. Que la justice passe, c’est aussi le souhait de Pierrick Courbon. L’élu de l’opposition parle de la "présomption d’indécence" du maire de Saint-Étienne face à cette situation, avant de lâcher cette phrase : "Il y a quelque chose de pourri au royaume de Perdriau".

Demande de référendum

Les écologistes préfèrent l’image du "château de cartes qui vacille". indiquant que nous sommes à Saint-Étienne "la risée de l’Europe". L’élu UDI Lionel Boucher, lui, revient sur les détails de l’affaire et rappelle qu’être condamné pour chantage, c’est jusqu’à 7 ans de prison et 100.000 euros d’amende.

Et puis il y a la demande de la conseillère municipale socialiste Isabelle Dumestre. Pour sortir de cette impasse, elle propose de demander aux Stéphanois ce qu’ils en pensent, via un referendum.

La démission du maire de Saint-Étienne, c'est ce que réclament aussi les enfants de Gilles Artigues, victime dans l'affaire de chantage à la vidéo. Trois des quatre enfants de l'ancien premier adjoint au maire étaient présents dans la salle du conseil municipal mardi. "On aimerait rappeler qui est la victime, parce qu'ils ont détruit notre vie; ils ont failli tuer notre papa et pour ça aujourd'hui on est là face à eux et on se tiendra là debout jusqu'à ce qu'il y en ait un qui parte", explique Claire-Marie Artigues.

Plainte de la Ville après l'intrusion de manifestants en mairie

Pendant les débats, plusieurs rassemblements se tiennent sur le parvis de l'hôtel de ville. D'abord à l'initiative de la CGT Territoriaux, en début d'après-midi. Puis en fin d'après-midi, à l'appel du Comité Défaite. Le collectif organisait un concours de vinaigrette au pied des marches de l'hôtel de ville, pour "assaisonner les salades de Gaël Perdriau". Mais le rassemblement festif a débordé du parvis de la mairie, avec en fin de journée, l'intrusion de plusieurs dizaines de personnes dans l'hôtel de ville et jusque dans la salle du conseil municipal, en pleine séance, malgré un accès restreint aux débats. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour faire évacuer les manifestants

La majorité municipale condamne cette intrusion et annonce que la Ville annonce va porter plainte en raison de dégradations dans l'hôtel de ville.