Un "Costières de Nîmes" bientôt sur la table du Sénat

La table du Sénat a une réputation légendaire. Et comme le veut la tradition, les sénateurs peuvent proposer un vin de leur choix. Sans surprise, Laurent Burgoa ne s'est pas fait prié. Le gardois s'est rendu au Domaine du Petit Romain, (lien Facebook ici) et il a sélectionné deux rouges et deux blancs. Des vins signés Romain et Thomas Angelras. Au sommelier du Sénat de jouer, désormais !