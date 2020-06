Des nîmois somment Jean-Paul Fournier de se retirer de la campagne municipale

À quinze jours du second tour, la campagne municipale nîmoise est décidément très mouvementée. Ce vendredi, dans un communiqué destiné à la presse, un groupe se présentant comme "représentants la société civile" demande à Jean-Paul Fournier l'abandon de sa campagne, alors que le maire sortant est arrivé en tête au premier tour. Le communiqué, signé par 35 personnes, mentionne notamment l'état de santé du maire :

Des bruits d’abord, puis des rumeurs, puis des vagues ont répandu l’image d’un maire qui par l’effet du temps et de la vie n’est plus en situation de maîtriser les domaines de ses fonctions. Nous avons hésité à le croire jusqu’à votre absence systématique lors de tous les débats publics organisés entre candidats, votre interview calamiteuse sur la principale radio locale truffée d’hésitations et de silences interminables, où vous répondez à l’aide d’un souffleur, nous convainquent qu’en effet vous ne dominez plus les sujets qui sont ceux d’un maire. [...] Par respect pour les Nîmois, par respect pour vous même, par souci de vous protéger, retirez-vous tant qu’il est temps avec honneur et élégance - lettre à Jean-Paul Fournier