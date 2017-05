Un débat présidentiel "sans surprise et de piètre niveau" pour les journaux européens

Dans la presse européenne, le débat d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a suscité la même déception, la même consternation qu'en France. Particulièrement chez nos voisins d'outre-Rhin.

"Les Français valent mieux que le piètre débat qui leur a été proposé". Cette analyse de la Libre Belgique est partagée par toute la presse européenne, qui souligne l'absence de contenu, le pugilat navrant, les insinuations, contre-vérités, insultes et ricanements de l'une qui ont empêché l'autre candidat de développer ses arguments "Un spectacle honteux" selon le quotidien espagnol El Mundo, El Pais évoque "un combat asymétrique, l’escrime contre la lutte, le fleuret contre le marteau". En Suisse Le Temps parle du débat "le plus violent de la Ve république, inaudible, pénible, marqué par l'invective et la méchanceté. "Aucun respect, aucune estime entre les adversaires", regrette la Tribune de Genève. Même le Telegraph britannique affirme, sous le titre "la grande prêtresse de la peur": la France mérite mieux que ça".

La presse allemande retient surtout les attaques contre sa chancelière

A plusieurs reprises Marine Le Pen a accusé son rival d'être soumis à l'Allemagne, à la bénédiction de sa chancelière, allant jusqu'à affirmer qu'après l'élection de dimanche, "la France sera dirigée par une femme": elle ou Madame Merkel. Ce qui n'a évidemment pas été apprécié outre-Rhin où l'on regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas fait davantage référence à l'amitié franco-allemande. Même s'il a souligné que les dirigeants visionnaires, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, ont su travailler ensemble pour construire l'Europe.

Un show télévisé à l'américaine

"Le Pen fait du Trump", titre l'hebdomadaire die Zeit. Avec ses interruptions en permanence, elle semblait vouloir faire régner une ambiance de comptoir de bistrot français". Comme Donald Trump face à Hillary Clinton, Aucune stature présidentielle... mais finalement élu. Le candidat hors systéme, venu de la finance, comparé aussi parfois à Emmanuel Macron. La presse s'interroge sur la forme et le principe même du débat, on a vu David Cameron ou Gert Wildeers le refuser. D'autres s'affronter sans quasiment se regarder, chacun fixant la caméra pour s'envoyer des noms d'oiseaux, comme Silvio Berlusconi et Romano Prodi en 2006. Cette fois là Prodi avait gagné, mais Berlusconi était revenu au pouvoir deux ans plus tard.

