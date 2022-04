"Un débat très décevant voire soporifique", selon Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon

Le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a eu lieu mercredi soir. France Bleu Occitanie recevait Manuel Bompard ce jeudi matin, député européen toulousain et directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour cette élection présidentielle. La France Insoumise sera l'arbitre du 2ème tour dimanche. Jean-Luc Mélenchon ayant recueilli 22% des voix au premier tour il y a dix jours.

Qu'avez vous pensé d'abord de ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron?

J'ai trouvé le débat honnêtement très décevant, parfois même un peu soporifique. D'un côté, Emmanuel Macron, que j'ai trouvé méprisant comme à son habitude, assez suffisant. Et de l'autre côté, au contraire, Marine Le Pen assez insuffisante. Je m'attendais à la voir attaquer Emmanuel Macron sur son bilan et en réalité, on a plutôt eu l'impression que c'était elle qui devait se justifier sur son programme.

Cela veut dire que vous misiez sur Marine Le Pen, Manuel Bompard?

Non, je ne misais sur personne mais je m'attendais à ce que le président de la République, puisque ça fait cinq ans qu'il exerce les responsabilités, soit davantage mis sur la défensive. Et manifestement, ça n'a pas été le cas. Et donc, à la fin, j'ai surtout eu un regret, un regret que Jean-Luc Mélenchon ne figure pas dans ce débat de l'entre deux tours. Parce que je crois qu'au contraire, lui aurait réussi à mettre Emmanuel Macron face à ses responsabilités.

Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose très clairement. Hier soir, les deux candidats ont essayé de convaincre vos électeurs, ceux de l'Union populaire. Vous, Manuel Bompard, vous allez voter pour qui dimanche?

Moi, je vais suivre la consigne, en quelque sorte, qu'on a donné aux électrices et aux électeurs, c'est à dire l'idée de ne pas donner une voix à Me Le Pen et donc j'ai différents choix pour le faire. Bien évidemment, je ne dirai pas ce que je vais faire précisément parce que ma responsabilité, c'est de représenter l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont porté leurs suffrages sur Jean-Luc Mélenchon. Mais bien évidemment, je ne voterai pas pour Me Le Pen et je ne crois pas que le débat d'hier puisse me faire changer d'avis sur ce point. D'abord parce que Me Le Pen, sur les questions sociales, a été mis en difficulté par le président de la République, Emmanuel Macron, et que par ailleurs, son projet, notamment d'interdiction des signes religieux de l'espace public, me parait être un projet qui va à rebours de la conception de la République et de la laïcité.

Vous avez utilisé le mot responsabilité. Ça veut dire que vous assumez, vous assumerez l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite si Marine Le Pen est élue dimanche?

Moi, j'assume tout, bien évidemment. Mais vous avez entendu que j'ai surtout dit que nous avions appelé celles et ceux qui avaient voté pour nous au premier tour à ne pas voter pour Me Le Pen. Donc, bien évidemment que nous ne serions pas responsables si ça devait être le cas.

Mais vous savez bien Manuel Bompard que voter blanc c'est prendre le risque de donner plus de voix à Marine Le Pen.

Non, si on veut donner plus de voix à Me Le Pen, il faut voter pour Me Le Pen et c'est ce que nous appelons bien évidemment à ne pas faire. Ensuite, il y a effectivement une colère et une colère extrêmement importante. Il y a une inquiétude sur le projet qui est celui d'Emmanuel Macron, et ce n'est pas moi qui vais dire aux gens, malgré cette colère, malgré cette inquiétude, il faut faire telle ou telle chose. Je leur dis ne votez pas pour Me Le Pen parce que l'arrivée au pouvoir de Me Le Pen serait une très mauvaise nouvelle. Et je leur dis ensuite Faites votre choix entre les différentes possibilités, faites le en responsabilité en étant conscient que le mieux quand même pour ce pays, c'est de faire en sorte d'empêcher Me Le Pen de prendre le pays. Et puis ensuite, au mois de juin, on pourra faire en sorte d'empêcher Emmanuel Macron de rester au pouvoir.

Jean-Luc Mélenchon veut être Premier ministre à l'issue des législatives. Donc il serait capable, si je comprends bien, de travailler avec Marine Le Pen?

Alors Jean-Luc Mélenchon ce n'est pas qu'il veut être premier ministre c'est ce qu'il a proposé au mois de juin, effectivement, puisqu'il y a des élections législatives, en quelque sorte une forme de troisième tour. Et il dit que si nous sommes en mesure d'avoir une majorité, d'avoir davantage de députés que les autres, alors nous serons en capacité de déterminer quelle est la politique du gouvernement et la politique de la nation. Jean-Luc Mélenchon pourrait exercer effectivement cette politique pour appliquer le programme que nous avons porté par l'élection présidentielle.

Vous arrivez à y croire. Vous devez récupérer plus de 400 circonscriptions, la France insoumise. Et on sait qu'il y a souvent une forte abstention sur ces législatives?

C'est vrai, la marche est haute. Je ne le conteste pas, mais pour autant, nous sommes arrivés en première ou en deuxième position dans plus de 400 circonscriptions à l'élection présidentielle, au premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, je dis à celles et ceux qui nous écoutent. Il suffit que chaque personne qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle se déplace à nouveau au mois de juin et vote pour les candidats de l'Union populaire. Et en fait, nous pourrons avoir effectivement cette majorité. C'est pas être premier ministre pour être premier ministre mais pour pouvoir appliquer notre programme. Bloquer les prix sur les produits de première nécessité, revenir à la retraite à 60 ans, augmenter le Smic. Toutes ces choses dont on a besoin.

On sait qu'il faut des personnalités, des hommes forts, des gens connus pour booster des campagnes. Est-ce que vous, Manuel Bompard, vous serez candidat?

Sans doute que je serai candidat. On n'a pas encore pris cette cette décision. Les élections législatives, c'est au mois de juin. On n'en est pas encore là, en tout cas. Bien évidemment, je prendrai ma part dans cette campagne, comme Jean-Luc Mélenchon lui même l'a dit.

En restant fidèle à la région?

Je ne le sais pas. On va voir, on va en discuter, mais en tout cas, j'aurai ma part et en tous les cas, il y aura des candidats de l'Union populaire dans l'ensemble des circonscriptions du pays. Peut-être d'ailleurs que cette union populaire s'élargira. En tout cas, je le souhaite à des communistes, des écologistes, des militants associatifs, syndicalistes.

Et à des socialistes? Carole Delga organise ce soir son rassemblement contre l'extrême droite au Bikini à Ramonville. Vous y serez?

Non, je n'y serai pas. Pas parce que je ne suis pas présent à Toulouse aujourd'hui, mais surtout Carole Delga, puisque vous me posez la question de savoir si nous sommes en capacité de travailler ensemble pour les élections législatives, elle a exclu elle même cette possibilité. Carole Delga a dit après le premier tour de l'élection présidentielle que pour elle, il ne pouvait être question de travailler avec la France insoumise. Je le regrette, donc. Le Parti socialiste doit désormais clarifier quelle est son orientation. Est-ce qu'il veut travailler ou pas avec la France insoumise, dont le candidat est arrivé très largement en tête à gauche avec près de 22% des voix, et dont il a maintenant la responsabilité d'organiser le rassemblement et le regroupement autour de lui. En tout cas, nous travaillons à ce rassemblement et à ce regroupement. J'espère qu'il pourra se faire. Quant à Me Delga et au Parti socialiste, qu'il clarifient effectivement leurs intentions parce que pour l'instant, c'est pas très clair.