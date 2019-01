Un député annule ses voeux et met en cause la préfecture des Vosges

Par Laurent Watrin, France Bleu Sud Lorraine

Choqué par un acte de vandalisme, lors de la dernière manifestation des "gilets jaunes" à Saint-Dié-des-Vosges, le député Gérard Cherpion met en cause les services de l'Etat et décide d'annuler ses voeux du Nouvel An. Le préfet des Vosges lui répond.