Un député de Dordogne à la tête d'une mission sur la ruralité pour six mois

Le député centriste de Dordogne, Jean-Pierre Cubertafon, vient d'être nommé pour mener une mission sur la ruralité. L'élu périgourdin va devoir formuler dans un délai de six mois des propositions pour améliorer l'action de l'Etat dans les territoires ruraux et notamment en ce qui concerne la santé et la lutte contre la désertification médicale, l'urbanisme, le développement économique, la mobilité, la culture et l'éducation.

Cette mission est confié par le Premier ministre, Jean Castex, qui attend "un panorama exhaustif des sujets" pour envisager d'adapter les politiques publiques en fonction des territoires.