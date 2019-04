Un député de la Vienne réclame un référendum d'initiative citoyenne contre la privatisation d'ADP

Poitiers, France

Ils sont contre la privatisation d'Aéroports de Paris ! Des députés et sénateurs de l'opposition lancent un Référendum d'initiative partagée, et parmi eux, le député du Sud-Vienne, Jean Michel Clément. Ces 197 parlementaires socialistes, communistes mais aussi des Républicains, annoncent qu'ils ont recueilli assez de signatures pour enclencher un référendum de ce type contre la décision du gouvernement. Une procédure inédite.

Contre la privatisation annoncée des Aéroports de Paris

Dans un communiqué, Jean-Michel Clément la développe : Entrée en vigueur le 1er janvier 2015, après avoir été créée par la réforme constitutionnelle de 2008, cette nouvelle forme de référendum repose sur une initiative parlementaire soutenue par les citoyens. Elle vient d’être activée pour la première fois par 197 parlementaires contre la privatisation annoncée des aéroports de Paris.

Première étape pour l’organisation d’un référendum d’initiative partagée (RIP), "cette initiative", précise-t-il, "rejoint l’esprit de contestation né du mouvement populaire qui a débuté en fin d’année dernière."

Jean-Michel Clément, qui a quitté la majorité, ajoute qu'il leur faut maintenant gagner la confiance de celles et ceux qui l’ont initié, en recueillant le soutien de 4,5 millions d’électeurs, soit 10% du corps électoral en 9 mois.

Les "vautours" planent au dessus de cette privatisation

Entre temps le Conseil constitutionnel devra valider la proposition de loi en vérifiant sa conformité aux règles constitutionnelles relatives au RIP. "En attendant, s'insurge le député, VINCI et les fonds de pension « vautours » planent au-dessus de cette privatisation et attendent leur tour."

En effet, la gestion des aéroports est une affaire très rentable (43% de marge opérationnelle pour Vinci Airports en 2018).

"Les Chinois ne s’y sont pas trompés à Toulouse, et soyons sûrs qu’à Paris les appétits ne manqueront pas."

Pour le député du groupe indépendant "Libertés et territoires" à l'Assemblée, "une fois encore, la privatisation envisagée est l’illustration du « capitalisme de connivence » dans la trop grande proximité entre des intérêts privés et l’État, et le symbole du transfert des richesses publiques aux multinationales. Un communiqué qu'il conclut par un avertissement :