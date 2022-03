Un député européen demande à Maurice Leroy de démissionner de son poste à Moscou

Maurice Leroy est-il au service de la Russie ? C'est ce que laisse entendre l'eurodéputé Claude Gruffat. Il s'étonne que l'ancien ancien ministre de la ville sous Nicolas Sarkozy, également ancien député et ancien président du conseil départemental du Loir-et-Cher ait choisi de rester à Moscou après l'invasion de l'Ukraine, il y a 3 semaines. " François Fillon, d'abord réticent à quitter son poste, a tout même fini par démissionner devant l'avalanche de critiques. Mais, d'autres ministres continuent à travailler au service de la Russie et c'est le cas de Maurice Leroy, ancien député de mon département" s'agace Claude Gruffat.

Claude Gruffat, eurodéputé, originaire du Loir-et-Cher © Maxppp - Christophe Morin

Depuis un peu plus de 3 ans, Maurice Leroy a quitté la vie politique française. Il est devenu directeur général adjoint de l'entreprise Mosinjproekt, qui travaille sur le projet du grand Moscou, un projet de modernisation de la capitale autour notamment des transports en commun. Pour Claude Gruffat, " le projet du grand Moscou n'est pas qu'une politique d'urbanisme, l'objectif est d'en faire une ville globale afin de rayonner à l'international et d'attirer des investisseurs. L'objectif est donc de servir les intérêts de l'économie russe qui finance la guerre en Ukraine." Selon le journal Les Echos, Maurice Leroy percevrait à Moscou un salaire de 10 000 € par mois.

Maurice Leroy début février sur le chantier du grand Moscou - Facebook Maurice Leroy

Au passage, l'eurodéputé rappelle également les liens d'amitié que Maurice Leroy entretient avec Marat Khusnullin, ancien maire adjoint de Moscou, aujourd'hui vice premier ministre chargé de la construction. Ce Russe fait aujourd'hui l'objet de sanctions de l'Union Européenne en tant que membre du gouvernement. Claude Gruffat reproche enfin à Maurice Leroy de relayer le discours officiel du Kremlin. Le 12 février dernier, il a partagé un tweet de l'Ambassade de Russie à Paris qui accusait les médias occidentaux de "désinformation" sur les intentions de la Russie en Ukraine.

Maurice Leroy dément tout lien avec l'Etat ou l'administration russe

Contacté par France Bleu Orléans via la messagerie Whatsapp, Maurice Leroy explique d'abord qu'il ne souhaite plus s'exprimer publiquement depuis qu'il a quitté la vie politique française. Néanmoins, l'ancien élu du Loir-et-Cher confirme qu'il réside toujours à Moscou et qu'il travaille pour une société privée dont les activités sont " _totalement déconnectées du conflit actuel". Et il précise : "_ les activités de cette société privées sont parfaitement étrangères aux enjeux du conflit en Ukraine et n'interfèrent nullement avec l'Etat ou l'administration russe."

Je prendrai la décision en conscience de poursuivre mon contrat de travail

Maurice Leroy déplore, dit-il, l'offensive militaire russe et ses conséquences. Il affirme avoir engagé un dialogue avec son employeur sur la poursuite des missions qui lui ont été confiées. " Je prendra ensuite en conscience la décision de poursuivre mon contrat de travail, lequel m'oblige, comme tout salarié, à loyauté et transparence vis-à-vis de mon employeur".