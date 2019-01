Un député LREM des Landes propose de baisser la TVA sur certains produits

Landes, France

Le député de la deuxième circonscription des Landes, Lionel Causse, a rencontré la semaine dernière à Capbreton des "Gilets Jaunes" de Bénesse-Maremne. A cette occasion, il a été interpellé sur deux sujets : la baisse de la TVA sur des produits alimentaires de première nécessité et les avantages dont bénéficient les anciens Présidents de la République. "Deux sujets qui me semblent aller dans le bons sens et importants. Donc, je me suis permis de les reprendre dans le courrier envoyé au Président de la République", explique Lionel Causse.

Dans le sens du pouvoir d'achat

La première proposition a été reprise par le député des Landes, "parce qu'elle va dans le sens du pouvoir d'achat, des attentes des Français surtout ceux qui ont les plus grosses difficultés". L'idée de départ est de baisser la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité comme les fruits, les légumes, la viande, le poisson, de 5.5% actuellement à 2.1%. "Cela permettrait de gagner trois points de pouvoir d'achat", poursuit l'élu. Mais le député va plus loin, puisqu'il propose aussi d’appliquer ce nouveau taux aux abonnements de gaz, d'électricité pour les plus démunis, aux repas à la cantine scolaire, et aux achats d'équipements et de service pour les personnes handicapées.

Mais, qui dit baisse de TVA dit rentrées d'argent en moins pour l'Etat. Comment faire pour compenser ? La réponse de Lionel Causse : "Il ne faut pas la compenser. C'est du pouvoir d'achat en plus, donc derrière les gens pourront peut être acheter un petit peu plus. _A mes yeux, il est hors de question de mettre une nouvelle taxe_. Chaque, nous somme toujours déficitaires, cela veut dire qu'il faut qu'on continue, qu'on fasse des propositions beaucoup plus fortes, dans le cadre du grand débat, sur les dépenses que l'on veut réduire, et les coûts que l'on peut faire dans le fonctionnement de l'Etat. Les déficits sont de plusieurs dizaines de milliards d'euros et ils ne sont pas liés qu'à ces baisses de TVA si demain on devait les apporter."