Un député Renaissance victime d'une usurpation de mail assurant qu'il abrogerait la réforme des retraites

Il a été réactif, Jean-René Cazeneuve. Ce vendredi 12 mai, le rapporteur général de la commission des finances est directement contactés par plusieurs médias du Gers, dubitatifs après la réception d'un drôle de mail. Dans ce courrier émanant d'une adresse mail portant le nom du député, il est écrit qu'il votera en faveur de la proposition de loi abrogeant la réforme des retraites. Ce texte a été déposé fin avril par le groupe indépendant Liot, et sera examiné le 8 juin par les députés.

Jean-René Cazeneuve, macroniste convaincu et fidèle à la majorité a aussitôt démenti. il précise dans son propre (et véridique) communiqué ce vendredi midi qu'il porte plainte pour usurpation de fonction. "Cette usurpation d’identité s’ajoute aux menaces, invectives et autres « casserolades » orchestrées par quelques agitateurs professionnels qui me visent personnellement. Je ne me laisserai jamais intimider", martèle le parlementaire gascon.