Un député RN de Dordogne propose des trains gratuits pour les jeunes français de 18 à 25 ans

Le député Rassemblement National du Bergeracois Serge Muller vient de déposer sa toute première proposition de loi à l'Assemblée Nationale. Construite avec Marine Le Pen, elle vise à rendre les trains gratuits, TER et TGV, pour tous les jeunes de 18 à 25 ans titulaires de la nationalité française, pendant les heures creuses et dans la limite des places disponibles.

ⓘ Publicité

Qualité de vie et pouvoir d'achat

Avec cette proposition de loi, Serge Muller et Marine Le Pen veulent permettre aux jeunes étudiants et travailleurs qui souvent vivent loin de leur famille, de pouvoir rentrer plus régulièrement chez eux. Ils pourront également découvrir leur région, tout en bénéficiant d'un mode de transport plus écologique, et donc gagner en pouvoir d'achat.

"Cette proposition de loi ne créera aucun manque à gagner pour la SNCF", promettent les deux députés . Le texte vise à instaurer une convention entre l'Etat et la SNCF pour que seules les places laissées libres soient réservées aux jeunes.