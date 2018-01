De Lactalis, on ne connait que le chiffre d'affaires : 17 milliards d'euros. Le reste, et en particulier les comptes du leader mondial des produits laitiers, rien. C'est pour cette raison que ce parlementaire centriste et plusieurs de ses collègues, dont l'Insoumis François Ruffin, ont déposé un amendement pour sanctionner plus sévèrement les groupes agro-alimentaires qui ne publient pas leurs comptes annuels.

Interrogé par France Bleu Mayenne, Richard Ramos explique vouloir faire plier Lactalis et il sort l'artillerie lourde pour expliquer sa position : "le gène de Lactalis c'est le gène de la non-transparence. Ces gens sont des voyous. Mon amendement a pour but simplement d'obliger les riches à respecter la loi comme tout le monde. Et plus généralement c'est de savoir si le Parlement est respecté, pour que le politique soit plus fort que l'économique et les riches de pays. La loi oblige les entreprises à déposer leurs comptes. Pourquoi Lactalis ne le ferait-il pas ? Tout simplement parce que, pour cette société, c'est la culture du mensonge, de l'opacité, on ne peut pas laisser ça. Ses dirigeants sont des voyous, ils ne respectent pas la loi. Il faut dire aux gens que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on ne respecte pas la loi".

L'amendement propose de durcir les sanctions, prévues par la loi Sapin II, pour "les sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires manquant à leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes".

"La publicité des comptes revêt une importance particulière dans le secteur agricole et agro-alimentaire en raison d'une répartition très inégale de la valeur ajoutée. Cette question a été au coeur des discussions dans le cadre des États généraux de l'alimentation" soulignent les députés. Avant la loi Sapin II, toute infraction à l'obligation de déposer ses comptes pouvait être sanctionnée d'une amende de 1.500 euros, portée à 3.000 euros en cas de récidive. Cet amendement propose de confier directement au président du tribunal de commerce la mission d'adresser à ces sociétés des injonctions sous astreinte.

La proposition du député MoDem sera discutée jeudi en séance publique à l'Assemblée Nationale. Elle a peu de chance d'être adoptée. En commission parlementaire, le gouvernement l'avait rejetée.