Un dernier hommage au député Jean-François Césarini autorisé malgré le confinement

Le funérarium des Angles (Gard) sera ouvert au public pendant deux jours mardi et mercredi pour un hommage à Jean-François Césarini, malgré les mesures de confinement. Le député LREM du Vaucluse est décédé dimanche des suites d'un cancer à l'âge de 49 ans.

Il est possible d'aller se recueillir auprès de Jean-François Césarini ce mardi 31 mars et ce mercredi 1er avril au funérarium du Grand Avignon aux Angles. Les visiteurs pourront y entrer deux par deux au maximum entre 9h et 18h. La police filtrera les entrées. En cas d'affluence, les visiteurs devront attendre à l'extérieur en respectant les mesures de sécurité sanitaires.

Le député en marche Jean-François Cesarini avait 49 ans. Il avait été élu député en juin 2017 dans la première circonscription de Vaucluse. Il luttait contre un cancer depuis bientôt trois ans.

Le confinement mis en place en France implique des funérailles dans la plus stricte intimité, seules 20 personnes étant autorisées dans les cimetières ou crématoriums, comme le souligne le site d'informations sur le coronavirus du gouvernement.