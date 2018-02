Deux-Sèvres, France

Depuis la sortie de son guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale, Christian Proust, ancien directeur des services administratifs du département des Deux-Sèvres, il multiplie les interviews et prêche la bonne parole.

-Pourquoi ce livre ?

-pour dire aux lecteurs qui sont aussi des électeurs plutôt que de râler contre les pratiques politiques et bien allez-y c'est le moment, engageons-nous ! Impliquons nous dès les prochaines élections municipales c'est ça l'idée du bouquin. C'est la convergence de mon parcours professionnel d'ancien cadre administratif et une petite expérience politique puisque j'ai été candidat sur des municipales et des départementales.

-Vous y allez fort vous dites :"ne comptons pas trop sur les élus en place (...) ils sont tellement certains d'avoir raison:

-je suis partagé entre une forte admiration notamment pour les élus ruraux qui se bagarrent comme des chiens tous les jours avec peu de moyens et un système politique qui les entraine dans des couloirs très étroits et qui leur donnent très peu de possibilité d'actions. Sur la dernière Assemblée Nationale qui a été élue on a plus de 100 députés qui sont originaires de l'ENA ou de Sciences Po. Moi ça m'interroge sur l'avenir de la démocratie.