Un dispositif spécial en Vendée pour garantir la distribution de la propagande électorale

Une quarantaine de communes de Vendée ont signalé des problèmes de distribution de la propagande électorale pour le premier tour des élections départementales et régionales. Pour éviter que ça se reproduise, la préfecture met en place un dispositif spécial.

À l'issue du premier tour des élections départementales et régionales, ce dimanche 20 juin, une quarantaine de maires de Vendée ont signalé à la préfecture des problèmes dans la distribution de la propagande électorale par le prestataire Adrexo. Plusieurs communes n'ont absolument rien reçu et, dans la majorité d'entre elles, une partie de la propagande n'a pas été distribuée ou alors il y a eu des erreurs dans la distribution.

Suivre la distribution "pas à pas"

Pour éviter que ça se reproduise au second tour, la préfecture de Vendée a décidé de mettre en place un dispositif spécial. Une cellule va suivre la distribution des plis par Adrexo dans tout le département. Un calendrier précis va être établi pour savoir quand le prestataire récupérera les enveloppes auprès des centres de mise sous pli. En suivant, un calendrier de distribution sera communiqué aux maires. Enfin, il y aura un point quotidien entre la préfecture et Adrexo pour suivre la distribution au plus près.

Les services de la préfecture de la Vendée assurent être "totalement mobilisés, aux côtés des maires", pour que chaque citoyen "dispose d’une information identique".