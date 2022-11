Une dizaine de manifestants anti-corrida à Avignon

"C'est de la torture au nom des traditions. Quand une tradition n'est pas bonne on l'arrête", s'indigne Marie-Thérèse pancarte d'un taureau ensanglanté en main. Ils étaient une dizaine de militants antispécistes devant les Halles d'Avignon sur la place Pie ce samedi 19 novembre. Une proposition de loi du député Aymeric Caron visant à abolir la corrida en France doit être débattue ce jeudi 24 novembre à l'assemblée nationale. L'occasion pour ces défenseurs de la cause animale de soutenir le député.

Des dérogations obsolètes

En France, plus de 200 corridas sont organisées chaque année. En fait, la loi interdit les sévices sur les animaux mais 56 villes sur les 35 000 communes françaises ont des dérogations pour organiser ces évènements. Pour Denis Schmid, le représentant du parti animaliste dans le Vaucluse, ces dérogations sont obsolètes. "Dans les années 50, les députés n'ont pas eu le courage de soumettre ces villes dissidentes à la loi. Aujourd'hui on en sait plus sur les animaux et le bien-être animal, il est temps de faire appliquer la loi", explique-t-il.

Un amendement déposé par le député RN gardois Yoann Gillet pour supprimer l'article unique de la proposition de loi a été approuvé mercredi dernier en commission des lois. Un avis donc défavorable avant le débat à l'assemblée. Mais Denis Schmid reste enthousiaste : "c'est la première fois qu'un texte en faveur de l'abolition de cette pratique va aussi loin. Et s'il ne passe pas on restera mobilisé".