« Jean-Pierre Soisson ma Ve République », c'est le titre du documentaire d’Éric Le Seney qui sera diffusé ce soir sur France 3 Bourgogne, après le Grand Soir 3, à 23h40.

Le film retrace la carrière d'une figure majeure de la politique en Bourgogne. Un élu de la République qui a traversé 50 ans d'histoire. Âgé aujourd’hui de 83 ans, Jean-Pierre Soisson a été maire d'Auxerre pendant 28 ans, député pendant 44 ans. Il a aussi été membre de 8 gouvernements, et a travaillé sous 4 présidents différents : de Gaulle, Pompidou, Giscard et Mitterrand.

Ministre d’ouverture de Mitterrand : une destinée centriste parfois solitaire

Ce centriste brillant a aussi été le premier "ministre d'ouverture" : ministre dans un gouvernement socialiste, celui de Michel Rocard en 1988, sous la présidence de François Mitterrand. "Centriste, ministre du travail dans un gouvernement socialiste : c’était un choix difficile", se souvient-il dans le film, "tu es rejeté par ceux qui tu quittes et tu n’es guère accepté par ceux que tu rejoins".

Pour le réalisateur du documentaire, Eric Le Seney, ce qui a pu passer, à l’époque, pour de l’opportunisme, est finalement très cohérent : "Quand on creuse un peu dans le parcours de Jean-Pierre Soisson, on s’aperçoit que c’est un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil, affable que ce qu’on avait imaginé", dit le documentariste de Clamecy. "A chaque instant, il y a quelque chose de surprenant avec Jean-Pierre Soisson. Il se passe toujours quelque chose dans sa vie qui rebondit et qui semble juste. Alors après, on dit « c’est de l’opportunisme », non, c’est un homme qui trace sa route", poursuit le réalisateur.

Pour le politologue Pascal Perrineau, interrogé dans le film : "Jean-Pierre Soisson est un artiste politique plus qu'animal politique parce qu'il aime l'art politique, comme il aime celles et ceux qui l'entourent. (...) D'ailleurs il ne parlent pas d'ennemis mais d'adversaires".

Maire d’Auxerre pendant 28 ans : l’AJA dans le cœur

Jean-Pierre Soisson est aussi une véritable figure bourguignonne. Il a été maire d'Auxerre pendant 28 ans et il a notamment accompagné la grande épopée de l'AJA. Guy Roux, l'ancien entraîneur emblématique du club, revient sur ce soutien : "Sa première grande action a été de faire une construction générale des équipements sportifs à Auxerre… Il nous a aidés à construire des tribunes. Et lorsqu’il a été député puis ministre, il a été une énorme présence morale. On site toujours les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants, mais dans son métier de parlementaire et de ministre, il nous a beaucoup aidé. Sans lui, il aurait très difficile de réussir ce qu’on a réussi."

En 2012, à l’âge de 78 ans, Jean-Pierre Soisson quitte la politique, non sans avoir pris le temps d’adouber Guillaume Larrivé, qui deviendra son successeur à l’Assemblée Nationale. Dans le film, le jeune élu « Les Républicains », âgé de 41 ans, rend hommage à son aîné et à son action au service de son territoire, tout en prenant soin de garder son indépendance : "lui c’est lui et moi, c’est moi", dit-il dans un sourire.

Une projection en avant-première en forme d’hommage

"J’ai l’habitude de dire que c’est le dernier des Ducs de Bourgogne", poursuit le parlementaire, "et je crois que ce film rend hommage au dernier duc de Bourgogne, un acteur important de la vie de notre République. Jean-Pierre, c’est à la fois l’élu qui a le mieux incarné la Bourgogne, la Puisaye et Auxerre lors de ce dernier demi-siècle. Et c’est aussi un serviteur de l’Etat qui a toujours eu le souci de l’intérêt national à Paris et dans tous les lieux où des décisions importantes se prennent", ajoute Guillaume Larrivé.

Jeudi soir, France 3 Bourgogne avait organisé une projection du film en avant-première, dans l’auditorium du 89, le bâtiment du Conseil Départemental. Environ 200 personnes avaient fait le déplacement : des élus et des personnalités locales, mais aussi des sympathisants anonymes. "Le film est émouvant pour moi et puis les gens qui viennent pour le film et pour moi, c’est émouvant aussi", avait dit Jean-Pierre Soisson qui y voit une vraie fidélité : "ça explique peut-être en grande partie ma longévité politique cette longévité. Ce n’était pas lié à la politique, c’est une amitié profonde. Et puis à Auxerre, il y a encore beaucoup de gens qui m’appellent monsieur le maire. Et ceux qui ne m’appellent pas monsieur le maire m’appellent Jean-Pierre."