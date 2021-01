Un drapeau américain sur la façade de la mairie de Bagnols-sur-Cèze

Aux côtés des drapeaux de la France, de l'Occitanie et de l'Europe, flotte désormais depuis ce jeudi sur la façade de la mairie de Bagnols-sur-Cèze (Gard) un autre drapeau : celui des Etats-Unis. Un geste symbolique qui fait évidemment écho à l'actualité américaine. Donald Trump a reconnu que son mandat était fini et promet une transition ordonnée le 20 janvier, alors que ses partisans se sont introduits la veille au Capitole (NDLR : le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis). Jean-Yves Chapelet, le maire de Bagnols confie sur France Bleu Gard Lozère : "C'est moi et mon équipe qui avons pris cette décision de faire flotter la bannière étoilée sur la façade de la mairie. C'est une décision rapide, voulue et assumée".

La commune compte 20 000 habitants. "Quand on est élu de la République, républicain dans la moelle, explique encore Jean-Yves Chapelet, lorsqu'une grande démocratie comme les Etats-Unis se fait envahir le Capitole , on se sent agressé soi-même. C'est ce qu'il s'est passé. C'est cette espèce de suspicion de la démocratie, du déni de démocratie, de l’irresponsabilité d'hommes politiques qui nous ont fait prendre cette décision radicale ce matin'.

Le drapeau fait-il l'unanimité ? Le maire, en tout cas, semble sûr de lui : "Tout le monde à Bagnols a bien compris le sens du respect de la Démocratie. Nous y sommes attachés."