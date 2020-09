Le candidat LR Yves Hemedinger est arrivé en tête du premier tour de l'élection législative partielle de la 1er circonscription du Haut-Rhin avec 45% des voix. Il fera face au second tour à l'écologiste Frédéric Hilbert, arrivé deuxième avec 23.5% des voix. L'abstention atteint les 80%

Un duel Hemedinger-Hilbert au second tour de l'élection législative partielle de Colmar

Annoncé favori, le candidat Les Républicains Yves Hemedinger est arrivé ce dimanche 20 septembre largement en tête du premier tour de l'élection législative partielle de la 1er circonscription du Haut-Rhin avec 45,3% des voix. Le second tour dimanche prochain l'opposera à l'écologiste Frédéric Hilbert qui a réuni 23,5% des suffrages.

La majorité absolue frôlée à Colmar

"Je suis satisfait d'arriver à presque à la majorité absolue avec huit candidats", a réagi Yves Hemedinger, c'est une belle preuve de reconnaissance de la part des électeurs." Le candidat LR s'est ensuite projeté sur le second tour : "je vais continuer à construire sur cette droiture, ces valeurs et ces convictions." Il réalise un de ses meilleurs scores à Colmar, en obtenant 49.5% des suffrages.

Frédéric Hilbert arrive deuxième avec 23.5% des voix. "On est satisfait d'être qualifié pour le second tour, c'est le meilleur score que j'ai fait pour un premier tour", a déclaré le candidat écologiste. Frédéric Hilbert se félicite d'avoir réussi à distancer Christian Zimmermann du Rassemblement National, qui a obtenu 14% des voix.

Les cinq autres candidats n'atteignent pas les 10%. Michel Clog, ( Indépendant) arrive 4e, avec 7,82 % des voix. Pascal Tschaen, (Debout la France), est 5e avec 3,84 %. Jean-Frédéric Baechler, 3,13 % des voix. Gilles Schaffar (Lutte ouvrière) 2,03 % des voix et Thomas Fritz,(candidature citoyenne) obtient 0,21 % des voix.

Forte abstention

Le scrutin est marqué par une faible participation. Seulement un électeur sur cinq s'est déplacé : 20,3% de participation. "J'avais l'impression d'être un peu tout seul en campagne, c'est ce que les gens me disaient, et c'est dommage, c'est la démocratie, elle reste fragile", a commenté Yves Hemedinger. Le second tour aura lieu dimanche prochain, le 27 septembre. Le vainqueur prendra la place d'Eric Straumman, devenu maire de Colmar.