Un duel RN-Nupes sur la 2e circonscription de la Drôme, celle de Montélimar

Qui pour remplacer Alice Thourot, la députée LREM sortante ? La deuxième circonscription de la Drôme - celle de Montélimar, Pierrelatte, Portes-lès-Valence - voit s'opposer pour le second tour des élections législatives la candidate Rassemblement National Lisette Pollet et le candidat de la NUPES Gilles Reynaud, respectivement avec 26,64% et 23,91% des voix. Benoît Maclin, étiqueté Ensemble, ne parvient pas à se maintenir, avec 20,07% des suffrages.

Le RN en tête et en forte progression

La conseillère régionale et secrétaire du RN dans la Drôme rassemble derrière sa candidature 11 585 voix, 3 000 de plus que le résultat du parti lors des dernières législatives en 2017. Elle est largement en tête à Pierrelatte, Loriol ou encore à Livron. Pour elle, la circonscription est gagnable. "Je pense que les Drômois ne seront pas dupes. Si c'est un député NUPES, ce sera catastrophique sur les policiers, sur la représentativité. Je les appelle à faire bloc derrière moi de façon à ce que je sois élue" lance Lisette Pollet ce dimanche soir.

Contre la NUPES, ça peut le faire - Lisette Pollet, candidate RN

Lisette Pollet ne veut pas croire à un front républicain qui l'empêcherait d'accéder à l'Assemblée nationale - une députée RN drômoise serait une première. "Au delà de mon étiquette, il y a une personnalité. Je suis issue du même milieu que les électeurs, je suis conseillère régionale, je travaille avec des maires de divers étiquettes, je n'en fait jamais cas. J'espère que les gens ne vont pas me cloisonner, parce que je ne suis pas de l'extrême droite, je suis patriote."

Le retour de la gauche dans la 2e circonscription de la Drôme

L'Insoumis Gilles Reynaud crée la surprise en se qualifiant au second tour, avec l'étiquette de la NUPES. 1 200 voix environ derrière Lisette Pollet. Et son succès, pas de doute pour lui, "oui, c'est au niveau national que ça s'est joué". Il met en avant l'alliance avec les communistes, les écologistes et les socialistes. "On s'est rendu compte très rapidement sur le terrain qu'avec eux, nous étions une force que les gens attendaient depuis longtemps." Gilles Reynaud arrive en tête du premier tour à Montélimar, deux points devant sa rivale, également à Portes-lès-Valence.

Là nous avons gagné contre Macron. Mais il ne faut surtout pas laisser la place à l'extrême-droite dans notre circo - Gilles Reynaud, candidat NUPES

"Certains combats sont plus importants que certaines divergences. Je ne pense pas que nous devons adoucir quoi que ce soit. Nous avons un programme qui tient la route" poursuit Gilles Reynaud, qui admet aussi compter sur le front républicain. "On est uni. On n'a pas réussi à le faire pour la présidentielle, on a réussi pour la législative. Et je compte bien mettre une raclée au RN. Il n'y a que quatre points d'écart, c'est largement gagnable."

L'échec de Benoît Maclin, troisième avec 20,07% des voix

Le maire de Mirmande Benoît Maclin ne se qualifie pas pour le second tour. Pour lui, son échec ne s'explique que par la candidature de Salim Bouziane, candidat macroniste qui réunit 4,58% au premier tour. "Ce que je constate aujourd'hui, c'est que le nombre de voix d'écart que j'ai avec la NUPES est inférieur au nombre de voix de mon dissident. On en tirera toutes les conséquences" explique Benoît Maclin, "il me manque plus de 1600 voix, il a fait 1900, avec un bulletin noté majorité présidentielle. Les électeurs avaient le doute sur qui étaient le candidat investi. Pour moi c'est uniquement cette raison-là". Sans donner de consigne de vote à proprement parlé, le candidat Ensemble déclare qu'il ne votera pas RN au second tour.

Se pose désormais la question cruciale des réservoirs de voix, qui ne s'affichent pas de manière claire : y'aura-t-il un front républicain ? Où se reporteront les voix des candidats macronistes - quasiment un quart des suffrages ? Et les abstentionnistes ?

53,56% d'abstention dans la deuxième circonscription

Le record d'abstention dans la Drôme (49,28%) est détenu par la deuxième circonscription. Conséquence : aucun des deux qualifiés ne rassemble 12,5% des inscrits, et sont donc considérés comme "repêchés". "On se rend compte aujourd'hui que l'abstention nous défavorise et nous pénalise. L'Etat n'a pas fait ce qu'il fallait pour mener cette campagne comme elle aurait dû l'être. Et nous avons dû cravaché sur le terrain pour convaincre les Drômois et Drômoises d'aller voter." déplore Gilles Reynaud. "Oui, grosse abstention chez les jeunes notamment" constate également Lisette Pollet, "quand on n'est pas content, c'est aussi une manière de se faire entendre, ça peut être une sanction. J'invite les jeunes à voter, à participer."