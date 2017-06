Un électeur mécontent de ne pas avoir pu voter à Montpellier

Un bureau de vote de Montpellier a dû repousser l'heure de son ouverture à cause d'une urne cassée. Les électeurs qui se sont présentés à 8h précises on été contraints d'attendre ou de passer leur chemin.

Alors que la queue s'étirait devant certains bureaux de vote dès 8h ce dimanche matin, celui de l'école Calmette dans le quartier du plan des Quatre Seigneurs à Montpellier n'a pas pu ouvrir à l'heure prévue. "C'est un scandale" s'indigne Gilles. Ce retraité de 65 ans a pour habitude d'aller voter avec sa femme à la première heure. Cette fois encore ils étaient au rendez vous, et pourtant ils sont rentrés chez eux sans avoir accompli leur "devoir de citoyens".

"Ce qui s'est passé, explique Gilles, c'est qu'il manquait des assesseurs au bureau 18 et en plus l'urne était cassée. Le bureau n'étant pas conforme, c'est la loi, on n'a pas pu voter. Un des responsables a demandé à la mairie de livrer une autre urne. Mais quand? on ne savait pas. Nous étions une dizaine de personnes décontenancées, pas contents. C'est révoltant il y a tellement d'abstention dans notre pays! C'est pas normal."

"Le bureau n'étant pas conforme, on n'a pas pu voter". Copier

La Mairie de Montpellier n'a pas été informée d'un nombre insuffisant d'assesseurs sur ce bureau. Elle confirme en revanche que l'une des urnes a été endommagée dans le transport. Il a fallu la remplacer et repousser en conséquence l'heure d'ouverture de ce bureau numéro 18.

Gilles n'aura donc pas voté pour ce premier tour des législatives. Il ira en revanche dimanche prochain pour le second.