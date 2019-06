Un élu mayennais se bat contre le gaspillage de papier pendant les élections : "nous sommes loin de donner l'exemple"

Château-Gontier, France

Philippe Henry n'en peut plus et ne veut plus de papier pendant les élections. Le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne vient d'envoyer un courrier aux ministres de l'Intérieur et de la Transition Ecologique pour leur fait de son agacement contre le gaspillage de papier : professions de foi des candidats, documents de propagande électorale, bulletins de vote : "comme à chaque scrutin depuis plusieurs années, les élus des collectivités locales et bon nombre de nos concitoyens s'insurgent contre ce gaspillage" explique-t-il dans cette lettre que France Bleu Mayenne a consultée.

21 tonnes de papier jetées en Mayenne lors des élections européennes

L'élu mayennais prend l'exemple des élections européennes où, dans le département, 2.664.000 circulaires, émanant de 12 listes ayant réalisé un document, ont été imprimées : _"il faut ensuite y ajouter les 2.220.000 bulletins de vote. Et je ne parle là que de notre département de la Mayenne"_poursuit-il.

21 tonnes de papier ont ainsi été jetées à la poubelle lors des élections européennes de mai dernier rappelle Philippe Henry qui demande donc à Christophe Castaner et à François de Rugy d'amplifier le vote électronique et d'étendre les expérimentations de propagande électorale en ligne. "Au moment où les électeurs français ont exprimé leur attachement à la protection de l'environnement, nous sommes loin de donner l'exemple. Cette même remarque est exprimée à chaque scrutin mais hélas rien ne change" conclut Philippe Henry.