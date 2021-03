Un élu PCF de Nancy accuse le responsable du Rassemblement National en Mayenne de racisme et de xénophobie

Bora Yilmaz, adjoint au maire de Nancy et candidat aux élections régionales dans le Grand Est sur une liste de gauche, accuse Jean-Michel Cadenas de racisme et de xénophobie

Un élu communiste de Nancy furieux contre le responsable du Rassemblement National en Mayenne. Bora Yilmaz, adjoint au maire et candidat aux élections régionales dans le Grand Est sur une liste de gauche, accuse Jean-Michel Cadenas de racisme et de xénophobie.

Le délégué départemental du parti lepéniste avait publié début mars un tweet renvoyant aux origines turques de l'élu lorrain, le soupçonnant de communautarisme.

Le responsable du RN en Mayenne dément le caractère raciste de son tweet

Ce qui a profondément choqué Bora Yilmaz : "c'est un renvoi à mes origines familiales dont je suis très fier. Mais ce n'est pas le sujet. Je suis un élu de la République, engagé dans ma ville. Je mène une action qui est totalement indifférente à ce que peuvent être des origines familiales, nationales, religieuses des uns et des autres. Le sens de mon engagement c'est de transcender tout ça et on en a besoin. Ce tweet émane d'un cadre du RN dont on dit qu'il est en voie de dédiabolisation et ce n'est qu'une façade. Au-delà de l'émotion, c'est à travers mon action politique que je souhaite répondre à tout ça".

Bora Yilmaz a répondu à Jean-Michel Cadenas sur sa page Facebook et a aussi répondu à tous les sympathisants du RN qui avaient commenté, en les traitant d'"ordures".

L'adjoint au maire de Nancy pourrait porter plainte. Contacté, Jean-Michel Cadenas n'a pas souhaité réagir publiquement. Sa publication sur twitter n'avait aucun caractère raciste et xénophobe affirme-t-il.