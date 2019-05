Un élu régional LFI choisit le RN : Cécile Cukierman dénonce une "désinvolture qui donne la nausée"

Saint-Étienne, France

Coup dur pour la France insoumise à une dizaine de jours des élections européennes. Andréa Kotarac, élu régional LFI, annonce quitter son parti et appelle à voter pour la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Il veut "faire barrage" à Emmanuel Macron. La sénatrice communiste Cécile Cukierman dénonce : "Une déclaration surréaliste qui incarne une trahison de la gauche".

Selon cet ancien membre de l'équipe de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, "Emmanuel Macron a catalysé la colère des Français (...) il y a répondu par l'arrogance, par l'insulte. Il appelle ainsi "à voter pour la seule liste souverainiste, qui met en avant l'indépendance de la France et qui est la mieux à même de faire barrage à Emmanuel Macron", la liste RN représentée par Jordan Bardella.

"La politique ne sort pas grandie" — Cécile Cukierman

Cécile Cukierman commente : "Une déclaration surréaliste qui incarne une trahison de la gauche que nous défendons, de ses électeurs. C’est une véritable désinvolture qui donne la nausée". Pour la sénatrice communiste "Monsieur Kotarac fait le choix de rejoindre les prédateurs d'extrême droite que nous combattons depuis toujours. Il doit aujourd’hui démissionner du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes par respect pour la vie démocratique de notre région".

Andréa Kotarac fait savoir qu'il rendra son mandat de conseiller régional. Il avait été élu en 2015 sur la liste PS/MRC/EELV/PG du socialiste Jean-Jack Queyranne et siégeait depuis au sein du groupe Rassemblement citoyen écologiste & solidaire (RCES).

Monsieur #kotarac la charte éthique ça vous rappelle quelque chose? Vu vos déclarations de ce soir, vous devez démissionner de votre mandat à la region par respect pour les auvergnats et les rhonalpins. La politique souffre des girouettes @LHumainDAbAURA@auvergnerhalpespic.twitter.com/I5NR7enc5H — Cécile Cukierman (@CecileCukierman) May 14, 2019

Dans un communiqué diffusé ce mercredi, le groupe Rassemblement national au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes salue "une décision courageuse et ce soutien désintéressé de la part d'un homme qui vient de la gauche mais dont les convictions souverainistes et républicaines sont plus fortes que les chicailleries politiciennes".