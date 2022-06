Un enseignant à Sciences Po Bordeaux développe une appli pour assister les candidats aux législatives

Il sera sûrement la seule personne de France à souhaiter voir gagner à la fois des candidats LR, NUPES ou Ensemble !, les 12 ou 19 juin. Dans l'équipe de Vincent Moncenis, enseignant à Sciences Po Bordeaux, il y a des représentants de tous les partis, ou presque, puisqu'il ne veut pas travailler avec le Rassemblement national. Il a crée en 2013 DigitaleBox, un site internet qui aide les candidats à des élections locales. Aujourd'hui, 350 personnes l'utilisent, dont une soixantaine de candidats aux élections législatives.

DigitaleBox, qui existe sous forme d'application et de site internet aide les candidat à "mobiliser un électorat", explique son fondateur. Contre des prix compris entre 1 500 et 8 000 euros, en fonction du niveau d'accompagnement choisi, il propose aux candidats des bases de données, sous forme de listes d'électeurs ou de cartes décrivant la situation électorale.

3 000 voix à faire basculer, pour faire basculer une élection

"Il y a quelques décennies, on faisait des campagnes de conviction, il y avait 75% de participation. Il suffisait d’être convaincant et vous retrouviez vos voix dans vos urnes", souligne Vincent Moncenis. Mais la participation aux législatives décroit, élection après élection (51,3% d'absentions en 2017, contre 42,8% en 2012 et 39,6% en 2007). D'où des écarts très faibles, et Vincent Moncenis souligne que sur les 577 sièges de députés, "40% se sont gagnés à 3 000 voix d’écart".

Lui propose donc d'essayer de faire basculer ces 3 000 voix, en analysant les résultats des élections précédentes, bureau de vote par bureau de vote, et de les croiser avec les listes électorales. Cela permet aux candidats de "prioriser leur campagne" et de davantage cibler leurs actions de porte-à-porte, d'envoi de mails, de SMS ou de messages vocaux aux électeurs pour donner envie de se déplacer le jour du scrutin à ceux qui leur sont - a priori - le plus favorable à sa candidature.

On n'est pas aux États-Unis, où je pourrais connaître votre salaire, votre orientation sexuelle ou votre religion

Il prend l'exemple d'un candidat Les Républicains. Grâce à la carte, il va savoir quels sont les bureaux de vote qui ont le plus voté LR aux élections, mais aussi les noms, prénoms et âges des personnes inscrites dans ces bureaux de vote. De quoi lancer une campagne de courriers personnalisés pour inciter ses propres électeurs à venir voter ou pour essayer de convaincre ceux qui ont voté La République en marche ou Rassemblement national aux dernières élections de voter pour son parti.

Les données utilisées sont publiques, explique Vincent Moncenis, et seulement avec les informations accessibles sur les listes électorales. "On n'est pas aux États-Unis, où je pourrais connaître votre salaire, votre orientation sexuelle ou votre religion", conclut-il.

