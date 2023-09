Un "Espace Jacques Chirac" inauguré en grande pompe à Saint-Cyr-sur-Loire

Ses détracteurs d'un côté, ses proches de l'autre, le savent mieux que personne : Philippe Briand n'est pas un homme à faire dans la demi-mesure. On s'en est à nouveau rendu compte, ce samedi 30 septembre, pour l'inauguration du tout nouvel "Espace Jacques Chirac", en lieu et place dans l'ancienne mairie de Saint-Cyr-sur-Loire. L'élu a réussi à réunir dans sa ville, le temps de quelques heures, tous les ténors ou presque de la droite, Christian Jacob, Christine Lagarde, François Baroin, Renaud Muselier, Jacques Toubon, Claude Greff ou encore Bernard Accoyer pour ne citer qu'eux. Avec en prime, la présence de Claude Chirac, la fille de l'ancien président de la République, décédé il y a quatre ans.

Tous ont en point commun d'avoir été des compagnons de route de Jacques Chirac, qu'ils aient été ministres, président de l'Assemblée - en ce qui concerne Bernard Accoyer - ou actifs dans ses différentes campagnes présidentielles. Et à travers cet hommage rendu par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, tous se sont remémoré, avec nostalgie, l'âge d'or de la Chiraquie.

Claude Chirac pose devant le portrait de son père, réalisé par l'artiste Jean-Pierre Blanchard. © Radio France - Adrien Bossard

"Je crois qu'il avait compris mieux que personne qui étaient les Français"

Philippe Briand est le premier à prendre la parole, dans un discours fleuve et élogieux, de plus d'une demi-heure, dans lequel il rappelle "l'humanisme" de Jacques Chirac, sa loi sur la laïcité, son refus de suivre les États-Unis dans la guerre en Irak et son fameux discours sur l'environnement : "La maison brûle et nous regardons ailleurs". Pour le maire de Saint-Cyr-sur-Loire, il manque aujourd'hui quelqu'un de sa trempe dans le paysage politique français. "J'ai l'intime conviction que s'il était encore là, le conflit entre l'Ukraine et la Russie n'aurait pas la même dimension. Peut-être n'aurait-il pas eu lieu. Je crois que ce que je retiens de lui, c'est qu'on ne peut pas faire de politique si on n'aime pas les Hommes."

Ce qui fait dire à beaucoup qu'il reste comme le dernier président populaire en France. "Je crois qu'il avait compris mieux que personne qui étaient les Français, dans leur complexité et dans leur diversité, résume François Baroin. Il avait aussi compris ce qui les rassemblait et il savait les rassembler." À l'heure où la défiance vis-à-vis des personnalités politiques est grande, "il manque une vision comme la sienne", surenchérit Christian Jacob.

Dans le parc de la Perraudière, une plaque réalisée par l'artiste Michel Audiard a également été dévoilée. © Radio France - Adrien Bossard

"Très émue" par les différents discours, Claude Chirac, elle, reconnaît un peu "de nostalgie" quand elle compare l'époque où son père était au pouvoir au monde politique actuel. "Je crois que c'est humain de se dire que c'était mieux avant. Quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte et on traite de 'vieux cons' ceux qui le disent. Mais on finit tous un jour par se le dire aussi." L'héritage d'un père. D'une mère, aussi. Un film sortira le 4 octobre, "Bernadette". Mais là, Claude Chirac, est moins loquace. "J'ai pris le parti de ne faire aucun commentaire sur ce film donc je vais m'en tenir là. Mais je l'ai vu, oui." Visiblement, elle n'a pas l'air d'avoir aimé.