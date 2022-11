Un fœtus en plastique envoyé par des anti-avortement à la députée NUPES de Dordogne Pascale Martin

Ce courrier est signé d'une organisation chrétienne et conservatrice.

Alors que la députée de la Dordogne Pascale Martin doit prendre ce jeudi la parole à l'Assemblée nationale pour défendre la proposition de loi NUPES qui vise à inscrire le droit à l'IVG dans la constitution, l'élue périgourdine a reçu une lettre contenant un fœtus en plastique. La lettre est signée par un lobby chrétien et conservateur créé à Strasbourg en 1998.

La proposition de loi examinée ce jeudi

Pascale Martin se dit très choquée par le procédé : "Le but, c'est de choquer comme toujours". L'élue périgourdine n'est pas la seule députée à l'avoir reçu. Mathilde Panot (LFI), députée du Val-de-Marne, et Jean-François Coulomme, membre de la délégation droits des femmes, ont également reçu ce courrier. Pascale Martin, Mathilde Panot et Aurore Bergé (Renaissance) signent cette proposition de loi qui sera examinée lors de la niche parlementaire de la NUPES ce jeudi 24 novembre à l'Assemblée nationale.