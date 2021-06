Régionales : un Français sur deux ne craint pas l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national

Les elections régionales les 20 et 27 juin

Pour les observateurs, c'est sans doute une nouvelle étape du processus de dédiabolisation du Front puis du Rassemblement national qui est franchi à travers ce sondage : un Français sur deux estime qu'une victoire du Rassemblement national aux élections régionales du 20 et 27 juin ne représenterait pas un danger pour la démocratie.

"Il y a désormais une certaine indifférence face au Rassemblement national." - Frédéric Dabi, directeur général adjoint d'IFOP

Pour Frédéric Dabi, directeur général adjoint d'IFOP, à l'origine de cette étude que publie le JDD, il y a une certaine banalisation dans le vote Rassemblement national, bien loin des années 80, les années Jean-Marie Le Pen, où l'on considérait, selon les études, à plus de 80% que le FN était un danger pour la démocratie.

Le RN est donné en tête aujourd'hui dans six régions au premier tour, et trois dont Provence-Alpes-Côte d'Azur au second.