Un froid polaire attendu la semaine prochaine en Isère

La semaine prochaine s'annonce glaciale en Isère : jusqu’à moins 10°c sont annoncés en plaine et moins 20°c en montagne, dès samedi 14 janvier. Ce froid polaire, plutôt rare, risque de renforcer l'épidémie de grippe et de saturer les urgences, déjà très sollicitées.

Après l'arrivée tardive de la neige en Isère, une vague de froid va s'étendre la semaine prochaine. Serge Taboulot, directeur de Météo France Saint-Martin-d'Hères était dans le "Coup de fil de l'actu" à 7h20 sur France Bleu Isère. Il évoque le fait que "toutes les prévisions convergent vers un froid polaire qui va s'installer la semaine prochaine, ce ne sera pas inédit comme les périodes de sécheresses cet été; mais le grand froid devient de plus en plus rare".

⚠Fin de semaine perturbée : le temps se dégrade dès demain soir

Restez informés ➡https://t.co/qC0cOey26d pic.twitter.com/3Cfjk9Gz5i — Météo-France (@meteofrance) January 11, 2017

Serge Taboulot annonce des températures allant jusqu'a -15°c en plaine et -20°c en montagne. Il précise que ces températures pourront être encore plus basses et surtout le ressenti ne sera pas le même. Ces dernières pourront même aller probablement jusqu’à -20°c ou -30°c environ en montagne. Un phénomène pas courant, l'on se rappelle des périodes de froid historiques en janvier 1985, les hivers 1956 et 1963. Plus récemment, fin janvier 2012, les températures étaient très basses pendant 12 jours.

Les températures iront de moins 10°c à moins 15°c en plaine à Grenoble et iront jusqu'a moins 20°c en montagne.

Serge Taboulot notifie que "le pic de froid est pour l'instant annoncé pour mercredi et jeudi de la semaine prochaine". Les prévisions ne sont pas certaines dans la durée mais ces températures risquent de durer jusqu’au moins le week-end suivant.

Animation impressionnante de l'air #froid polaire déboulant sur la France demain à 500 hpa Chute de 20°c en quelques heures. #arome pic.twitter.com/UhJ4Iy3MhZ — Meteociel (@meteociel) January 11, 2017

Qui dit grand froid, dit affluence dans les hôpitaux. Déjà depuis l'épidémie de grippe qui continue de progresser, les températures ne vont rien arranger. Serge Taboulot à détaillé ce matin dans le coup de fil de l'actu que '"toutes les études scientifiques le prouvent, il y a une corrélation importante entre les périodes de grand froid et un certain nombre de pathologies très classiques notamment le renforcement de l'épidémie de grippe qui sévit déjà beaucoup dans la région" . Mais il n'y a pas que la grippe, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires sont en forte hausse. La troisième étape du plan grand froid devrait être annoncée ce week-end.

