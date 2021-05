"Un gestion pitoyable", à Saint-Avold, le nouveau maire dépose plusieurs plaintes contre son prédécesseur

Il s'y était engagé après sa victoire : faire la lumière sur les comptes de la ville. René Steiner, élu en juin dernier, dénonce une gestion des comptes de la ville par André Wojciechowski, qui a été à la tête de la commune pendant 3 mandats. Cela concerne notamment le trucage présumé de l'appel d'offre de la place du marché pour favoriser une entreprise et 15.000 euros de cadeaux offerts aux habitants juste avant les élections municipales de mars et juin 2020. Tout cela est "pitoyable", a résumé le maire qui annonce des actions en justice à venir.

Bons cadeaux aux habitants juste avant les élections

Ces bons cadeaux : ce sont 500 bouquets de fleurs, 33 bons d'achats dans des commerces de la ville mais également 70 paniers garnis. Des cadeaux d'une valeur globale de 15.000 euros offerts aux habitants juste avant le 1er et 2e tour des élections municipales. Selon les avocats de la ville, Me Couronne et Me Mangeot, en plus des plaintes déposées en justice, ces dépenses s'apparentent au financement illégal de la campagne d'André Wojciechowski qui briguait un 4e mandat. "La commission nationale des comptes de campagne a été saisie", précisent les avocats.

Un appel d'offre truqué

Le nouveau maire dénonce aussi un appel d'offre faussé, celui de la réhabilitation de la place du marché en 2017. Les critères pour choisir l'entreprise à qui serait confié ce marché à 130.000 euros ont été changés entre le 1er et le 2e tour de l'appel d'offre pour choisir une société, Cimtea, qui est déjà citée dans des plaintes de la communauté de communes.

Problème aussi dans la gestion du parking de La Poste

Enfin, René Steiner reproche à son précédesseur d'avoir entièrement financé la gestion du parking de La poste en 2019, faisant ainsi un cadeau aux 2 autres co-propriétaire, 2 sociétés. Le maire de St-Avold annonce "d'autres actions en justice". D'autres plaintes vont suivre concernant notamment l'utilisation d'un véhicule municipal pour les déplacements privés de l'ancien maire. Le parquet de Sarreguemines où les plaintes ont été déposées a ouvert sur certains dossiers une enquête préliminaire.