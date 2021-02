"Un grand serviteur de l'Etat" : à Orléans, le Premier ministre salue le préfet Pierre Pouëssel, convalescent

Sa présence n'est pas passée inaperçue lors du déplacement de Jean Castex ce samedi à Orléans : Pierre Pouëssel, toujours en convalescence après son grave accident de santé survenu à la préfecture en novembre 2020, est réapparu en public, pour la première fois depuis deux mois et demi, ce samedi à cette occasion.

Pierre Pouëssel, préfet de région, en convalescence, présent à Orléans, samedi 13 février 2021 © Radio France - Marine Protais

En tenue officielle de préfet, Pierre Pouëssel a accueilli Jean Castex samedi en fin de matinée. Puis il est apparu, debout, aux côtés du chef du gouvernement, des deux ministres Jacqueline Gourault et Marc Fesneau, et du président de la Région Centre-Val de Loire François Bonneau, lors de la signature, à l'Hôtel de région, de l'accord régional de relance économique.

Des vœux de prompt rétablissement"

A la suite de François Bonneau qui a rendu hommage à Pierre Pouëssel, Jean Castex en ouverture de son discours, a salué la présence du préfet de région : "vous savez tous les circonstances personnelles que traversent monsieur le préfet. Il se bat et nous sommes, vous êtes, particulièrement heureux de le voir ici. Je veux lui souhaiter, en ma qualité de Premier ministre, à titre personnel, des vœux de prompt rétablissement."

Jean Castex, à Orléans, le 13 février 2021 © Maxppp - Pascal Proust

Jean Castex a poursuivi au sujet du préfet Pouëssel, âgé de 66 ans, et qui sera nommé chargé de mission auprès du ministre de l'intérieur dès que sa convalescence sera terminée : "il s'agit d'un haut fonctionnaire qui arrive au terme de sa carrière professionnelle. Et je veux, en mon nom et au nom du président de la République, qui s'est exprimé mercredi à ce sujet en conseil des ministres qui a désigné votre successeure. Je veux vous dire, c'est un grand serviteur de l'Etat, qui l'a prouvé évidemment ici, y compris pour préparer les documents que nous allons parapher, et qui a mis toute sa vie au service de l'Etat et de la République."

Le Premier ministre (ancien maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales) a terminé son adresse au préfet Pouëssel en saluant l'action des services de l'Etat dans "les territoires" : "au travers du symbole de Pierre Pouëssel, moi l'homme des territoires, moi l'ancien maire, moi l'ancien conseille départemental, je veux vous dire que j'aime les territoires, ce qui ne m'empêche pas d'aimer profondément l'Etat. La France, son histoire comme son actualité, a besoin de l'Etat et de ses serviteurs."

Pierre Pouëssel, le 11 novembre 2020, à Orléans © Maxppp - Eric Malot