Les obsèques de Michel Ricoud, figure du quartier de la Source et ardent militant, auront lieu mercredi 20 mai. Avant une cérémonie dans la plus grande intimité, un appel a été lancé pour lui rendre un hommage populaire tout au long d’un parcours emprunté par le cortège funéraire.

Un hommage populaire avant les obsèques de Michel Ricoud, ancien militant et élu communiste d'Orléans

Ancien militant et élu communiste à Orléans, Michel Ricoud est décédé à l'âge de 71 ans

Mercredi 20 mai, Michel Ricoud sera inhumé dans la plus stricte intimité au cimetière des Ifs de Saran dans le Loiret. L'ancien militant et élu communiste d'Orléans est décédé le 13 mai dernier à l'âge de 71 ans. Avec l'accord de sa famille, la fédération du parti communiste du Loiret a souhaité lui rendre un dernier hommage simple et populaire tout en respectant les mesures sanitaires liées au Covid-19.

Départ de La Source comme un symbole

Pour Mathieu Gallois, secrétaire départemental du P.C.F, il était _"inconcevable"de ne pas rendre un dernier hommage à Michel Ricoud. Comme la C.N.L (Confédération Nationale du Logement) ou la C.G.T, association et syndicat, dans lesquels l'ancien militant a beaucoup œuvré, la fédération du parti communiste du Loiret a senti "le besoin"_ de faire quelque chose. En accord avec sa famille, le P.C du Loiret appelle toutes celles et tous ceux qui veulent témoigner à se placer sur les trottoirs des rues et les bords des routes tout au long du parcours emprunté par le cortège funéraire qui traversera d'abord le quartier de La Source. Pandémie du Coronavirus oblige, il est demandé à chacun de respecter les gestes barrières dont la distanciation physique.

Un véhicule funéraire avec le portrait de Michel Ricoud

L'hommage débutera à 11 heures avec l'arrivée du véhicule funéraire place de l'Indien dans le quartier d'Orléans-La Source, fief de Michel Ricoud. Il remontera ensuite toute l'Avenue de la Bolière avant de prendre le rond-point face aux locaux de France 3 puis empruntait la D2020 en direction du centre-ville d'Orléans. Après avoir traversé la Loire par le pont Joffre, il redescendra ensuite sur le quai Saint-Laurent avant de se diriger vers la Tangentielle puis le cimetière des Ifs de Saran. Un portrait de Michel Ricoud sera disposé sur le véhicule funéraire. Le long du parcours, chacun pourra lui rendre hommage à sa manière, applaudissements, fleurs, messages... Les funérailles de Michel Ricoud débuteront à midi en la présence uniquement de sa famille.

Depuis sa disparition le 13 mai dernier, les hommages à Michel Ricoud n'ont cessé d'affluer. Au siège du parti communiste du Loiret, à la C.N.L mais aussi sur le site de la d'Orléans Métropole où il est toujours possible de laisser un message sur un registre numérique de condoléances.